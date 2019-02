Boleslav jedná o návratu reprezentanta. Příbram získala Vůcha

Fotbalisty Mladé Boleslavi by mohl posílit záložník Jiří Skalák. Trenér Jozef Weber potvrdil, že středočeský klub jedná o návratu svého bývalého hráče s anglickým druholigovým Millwallem, kam český reprezentant v létě přestoupil.

"O Jirku máme zájem. Mluvil jsem s ním, on má zájem hrát za nás. Ale je tam samozřejmě nějaká dohoda klubů a to já neovlivním," řekl Weber na tiskové konferenci po páteční výhře 2:0 v ligové předehrávce v Teplicích. "Určitě by to prospělo konkurenci, aby hráči neusnuli na vavřínech," doplnil trenér.

Skalák opustil Mladou Boleslav před třemi lety, kdy přestoupil do anglického Brightonu. V srpnu pak zamířil do Millwallu, kde ale poslední dobou příliš nehrál. Od začátku prosince zasáhl jen do čtyř soutěžních utkání a z toho třikrát pouze jako střídající hráč.

V české lize má Skalák na kontě 83 zápasů a 15 branek. Vedle Mladé Boleslavi působil ve Spartě, Slovácku a v Brně. Za reprezentační A-tým odehrál 17 utkání, naposledy střídal v listopadovém přípravném duelu v Polsku.

Vůch se vrací do Příbrami

Příbram přivedla do svého středu ofenzivního záložníka Egona Vůch. Osmadvacetiletý hráč přestoupil do dvanáctého týmu ligové tabulky z kazašského Tobolu Kostanaj a v novém působišti uzavřel smlouvu do léta 2020.

Vůch se vrací do Příbrami po více než deseti letech, u Litavky působil jako dorostenec. Českou ligu hrál za Plzeň, Teplice a Liberec a má v ní 121 startů a 11 vstřelených gólů. Poslední rok a půl strávil v kazašských klubech Šachtar Karaganda a Tobol Kostanaj.

Vůch už bude připraven na odpolední domácí ligový zápas Příbrami se Zlínem. "Egon u nás v mládežnických týmech již působil, takže není žádnou neznámou. Slibujeme si od něj další zkvalitnění ofenzivy. Poslední utkání odehrál v listopadu, kdy skončila první liga v Kazachstánu, proto nyní trénoval individuálně a doháněl kondiční manko. Na Zlín bude připraven," uvedl pro klubový web majitel příbramského celku Jan Starka.