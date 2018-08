Bordeaux nabízí miliony za Krmenčíka. Plzeň ho chce udržet

Fotbalový reprezentant Michael Krmenčík by mohl z Plzně přestoupit do Girondins Bordeaux. Francouzský klub předložil českému mistrovi konkrétní nabídku na přestup. Hráčův agent Dalibor Lacina pro iSport.cz uvedl, že by Viktoria mohla inkasovat sedm milionů eur (asi 180 milionů korun). Plzeň však nehodlá svou hvězdu pustit.

"Klub registruje zvýšený zájem o Michaela Krmenčíka na konci přestupového období, nicméně s nikým jednat nebudeme. Mohu potvrdit, že Michael podzimní část sezony stoprocentně odehraje v dresu Viktorie," řekl ČTK tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

Krmenčík je v hledáčku evropských klubů už od zimy, ale Plzeň ho dosud odmítala prodat. Bordeaux patří mezi zájemce už delší dobu a vzhledem k tomu, že před blížícím se koncem přestupů stále hledá útočníka, rozhodlo se zkusit Krmenčíka získat.

"Dnes Bordeaux dalo Plzni nabídku na sedm milionů eur plus bonusy. Je to cena, která se už nebude opakovat," cituje Lacinu iSport.cz. Za více peněz z české ligy odcházeli jen Tomáš Rosický ze Sparty do Dortmundu a Bořek Dočkal ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie.

Pro Plzeň by případný odchod nejlepšího střelce ligy znamenal velkou ztrátu. Viktoria navíc spoléhá na to, že by Krmenčík mohl ještě zvýšit svou cenu v Lize mistrů, kterou bude Plzeň hrát. Díky tomu není finančně tlačená k tomu, aby hráče prodala.

Bordeaux, za které hraje český záložník Jaroslav Plašil, skončilo v minulé sezoně francouzské ligy na šestém místě a ve čtvrtek bude hrát s Gentem o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Momentálně je tým bez trenéra. Před dvěma týdny ve funkci skončil Gustavo Poyet kvůli kritice přestupové politiky klubu. Od té doby tým vede asistent Eric Bedouet. Klub jednal s Thierrym Henrym a Claudiem Ranierim, ale neúspěšně.