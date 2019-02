Bucha zamířil z Plzně na hostování do Mladé Boleslavi.

Další posilou mladoboleslavských fotbalistů pro jarní část sezony se stal záložník Pavel Bucha. Dvacetiletý středopolař bude ve středočeském klubu hostovat do konce sezony z mistrovské Viktorie Plzeň, do jejíž sestavy se zatím neprosadil.

"Vnímám, jak velká konkurence v Plzni je, i to, že šance na větší čas na hřišti by nebyla velká. Hostování v Boleslavi je pro mě příležitost ke zlepšení v kvalitním ligovém týmu, přestože i tam budu muset o místo na hřišti bojovat," uvedl na webu Viktorie Bucha.

"Pavel je talentovaný fotbalista, který má velký potenciál. Na svém postu má však v našem týmu velkou konkurenci, a tak jsme se domluvili, že ho uvolníme na hostování do Mladé Boleslavi, kde by měl mít větší herní vytížení. To je pro hráče i pro klub do budoucna velmi důležité," řekl generální manažer plzeňského klubu Adolf Šádek.

Bucha zamířil do Plzně vloni v létě poté, co se rozkmotřil s pražskou Slavií. Za Viktorii ale na podzim odehrál jen dvě soutěžní utkání v domácím poháru. V lize si za Viktorii nepřipsal ani jeden start. V nejvyšší soutěži má na kontě pět zápasů za Slavii.

Do prvního jarního utkání za Boleslav právě proti Plzni nebude moci kvůli dohodě klubů zasáhnout stejně jako stoper Tomáš Hájek, který rovněž hostuje ve středočeském týmu z Viktorie.