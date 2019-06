Budínský míří do Boleslavi. Bude základním kamenem, věří kouč

Fotbalisty Mladé Boleslavi posílil záložník Lukáš Budínský. Sedmadvacetiletý středopolař zamířil do středočeského klubu po vypršení smlouvy v Karviné a v novém působišti podepsal tříletou smlouvu.

Budínský patřil k oporám Karviné, za kterou dal v uplynulé ligové sezoně devět branek. Nejvyšší soutěž hrál také za Bohemians 1905. Celkem má na kontě v lize 123 utkání s bilancí 25 gólů.

Budínský se dobře zná s trenérem Mladé Boleslavi Jozefem Weberem, který ho vedl v Bohemians i Karviné. "Osobně se domnívám, že by se do budoucna mohl stát základním kamenem mladoboleslavského týmu. Je to produktivní hráč a ještě ve věku, kdy se může zlepšovat. Vedle Matějovského, Hubínka i mladého Maška vytvoří v prostředku hřiště velmi dobrou konkurenci. Budínský po působení v Bohemce a Karviné udělal krok do lepšího týmu a věřím, že mu pomůže ve výkonnostním růstu," uvedl v tiskové zprávě Weber.

Budínský se těší, že si s Mladou Boleslaví zahraje kvalifikaci Evropské ligy. "Abych pravdu řekl, můj přestup do Mladé Boleslavi se řešil téměř dva roky a jsem rád, že se konečně uskutečnil a tím jsem se posunul výš," řekl Budínský.

"První dojmy z Boleslavi jsou super, protože trenéra Webera trošku znám, věděl jsem, jak se asi bude trénovat, že dávky budou veliké. Ale příprava je krátká, tak to musíme zmáknout. Chtěl bych s Boleslaví hrát v popředí ligové tabulky a probojovat se co nejdále v předkolech Evropské ligy," dodal Budínský.