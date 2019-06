Čech se vrací do Chelsea. Přivítá v kabině kamaráda Lamparda?

Jen co skončil mezi tyčemi, přesune se do kanceláře. O budoucnosti fotbalového brankáře Petra Čecha je jasno - stane se technickým ředitelem londýnské Chelsea. Alespoň to tvrdí zdroje, které informovaly kanál ESPN.

Pár dní poté, co fotbalový brankář Petr Čech odchytal poslední zápas za Arsenal ve finále Evropské ligy (1:4), se vyřešila jeho budoucnost. Spekulace, které prosakovaly již během sezony, se ukazují býti pravdivé. Dle serveru ESPN se Petr Čech vrátí do Chelsea.

Tam by měl zastat pozici technického (někde se také uvádí sportovního) ředitele, která je od rezignace Michaela Emenaloa z listopadu 2017 volná. Bývalý gólman Sparty, Rennes nebo právě Chelsea bude mít za úkol přinést do klubu soudržnost, rozhodovací schopnosti nebo také uklidnit některé rozčarované fanoušky, kterým se nelíbí směr, jakým se klub v poslední době ubírá.

Čech se tak vrátí do organizace, v níž je legendou. Za 11 let na Stamford Bridge získal 13 trofejí - 4x vítěz Premier League, 1x vítěz Ligy mistrů, 4x vítěz FA Cupu, 3x vítěz Anglického ligového poháru a vyhrál také Evropskou ligu. Návrat je logický také z důvodu, že bydlí nedaleko tréninkového hřiště Chelsea a se všemi má skvělé vztahy, včetně majitele Romana Abramoviče.

Blues letos čeká velice krušné léto. Chelsea má na příští dvě přestupní okna zakázáno kupovat hráče (do konce ledna 2020), navíc odchod hlavní hvězdy týmu Edena Hazarda do Realu Madrid je téměř hotový. K tomu se poslední dobou přidaly hlasy, že klub opustí také trenér Maurizio Sarri, jenž má mít namířeno do Juventusu.

Vyrojilo se hned několik jmen, které by mohly Itala nahradit. Nejvážnějšími kandidáty jsou současný kouč Watfordu Javi Garcia nebo další klubová ikona Chelsea Frank Lampard, jenž se skvěle prezentuje jako trenér v Derby County.

Petr Čech se tak musí rychle adaptovat z fotbalového dresu a helmy na hlavě na košili a kravatu. Práce bude mít nad hlavu hned od prvního dne v nové funkci.