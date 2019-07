Ceny hráčů jsou přemrštěné, kritizuje hvězdný záložník

Bývalý nizozemský reprezentační záložník Rafael van der Vaart zkritizoval stav současného fotbalu. Stříbrný medailista z mistrovství světa považuje současné přestupní částky za přemrštěné a neodpovídající kvalitě hráčů. Je také přesvědčený, že pro většinu hráčů jsou hlavní motivací peníze.

"Když jsem za pět milionů eur přestupoval z Ajaxu do Hamburku, tak mě každý znal. Ale když dnes přestupuje hráč za třicet milionů do Warfordu, tak ani nevím, co je zač," řekl v rozhovoru pro server Sportbuzzer.de Van der Vaart, který si zahrál také za Real Madrid, Tottenham, Betis Sevilla, Midtjylland a Esbjerg, kde loni ukončil kariéru.

Van der Vaart je přesvědčený, že většina hráčů dělá fotbal jen pro peníze. Důkazem jsou podle něj přestupy do Číny nebo zemí z Blízkého východu. "Mě by Čína nezajímala. Co bych tam dělal? Naopak dnes tam hráči odcházejí, když jsou v nejlepších letech," prohlásil.

Jedním z důvodů je i skutečnost, že se potřeboval v každém angažmá cítit dobře. "Abych si třeba po zápase mohl dát hamburger, když jsem před tím dal dva góly. Byl jsem prostě takový profesionální amatér," uvedl šestatřicetiletý Van der Vaart, který se nyní snaží prorazit jako profesionální hráč šipek.