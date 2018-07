Další přestupová bomba? Čech by se mohl vrátit do Chelsea

To by byla velká pecka. Zkušený brankář Petr Čech by se mohl po třech letech strávených v londýnském Arsenalu vrátit ke konkurenční Chelsea, kde získal několik pohárů a vyrostl v jednoho z nejlepších gólmanů světa. Jeho momentální zaměstnavatel by s přesunem svého hráče souhlasil. Kromě toho, že má kvalitně obsazený brankářský post, potřebuje i peníze na další posily.

Když odcházel Petr Čech z Chelsea, velká část fanoušků to nesla nelibě. Plzeňský rodák pomohl londýnskému klubu ke čtyřem ligovým titulům, jednou jej dovedl až k vytouženému triumfu v prestižní Lize mistrů. Nakonec odešel i kvůli navrátilci z hostování Thibautu Courtoisovi k městskému rivalovi z Arsenalu.

Právě belgický gólman, jenž čtyři roky plnil v týmu roli jasné jedničky, má ale nyní blízko k přestupu do slavného Realu Madrid. Chelsea se tak podle zdrojů SkySport rozhodla, že by v případě jeho ztráty přivedla zpět českého gólmana.

Jeho comeback by dával smysl. Nejenže by opět zamířil do mančaftu, kde jej milují všichni stoupenci, zároveň by měl jistotu, že odchytá velkou část příštího ročníku. Nový kouč Arsenalu Unai Emery si totiž na Emirates Stadium přivedl Bernda Lena z Leverkusenu, jenž by měl být jasnou stálicí. V kádru "kanonýrů" navíc působí i zkušený David Ospina.

Sám Čech spekulace ohledně návratu zatím nepotvrdil. "Svoji budoucnost zatím neřeším. Moje budoucnost je v Arsenalu, kde mám ještě rok smlouvu. Jediné, na co se připravuji, je boj o místo brankářské jedničky. Jsme tam tři velcí konkurenti v momentální situaci, uvidíme, jak to bude za pár týdnů," řekl v červnu.

Během fotbalového šampionátu se ale zároveň nechal slyšet, že je jeho prioritou zůstat v Premier League, z níž se mu nechce odcházet. I proto odmítl nabídku od italské Neapole. Tu od klubu, jehož dres oblékal jedenáct sezon, by však přijmout mohl.