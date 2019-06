Díky, agente Čechu! Fanoušci Chelsea pošťuchují novou posilu.

Když ve finále Evropské ligy schytal Petr Čech čtyři fíky v zápase proti svému bývalému klubu Chelsea a odporoučel se z trávníku v slzách, byla to smutná tečka za jeho fotbalovou kariérou. Loučení se sice nepovedlo podle představ českého gólmana, blues však Čecha vítá s otevřenou náručí zpět, tentokrát jako sportovního ředitele. A fanoušci si nenechali ujít možnost trochu Čechína pošťouchnout.

Aktivní brankářská kariéra rodáka z Plzně čítá pět profesionálních klubů, nejdelší čas strávil právě ve službách Chelsea, kde působil mezi léty 2004-2015. Odchytal neskutečných 494 utkání, v modrém dresu vychytal 228 nul ve všech soutěžích. S londýnským mančaftem slavil deset velkých trofejí (čtyři ligové tituly, čtyřikrát titul v Lize mistrů, jeden triumf v Evropské lize a čtyřikrát FA Cup).

Po jedenácti společně strávených letech Čech přestoupil do konkurenčního Arsenalu, kterému přinesl smůlu. Aspoň tak to vidí fanoušci blues, kteří děkují za odstranění velkého soupeře z cesty Chelsea. "Agente Čechu, mise splněna," shrnul jeden z příznivců Chelsea myšlenky většiny z nich. Naráží na to, že zatímco působení "Tankisty" ve službách londýnského klubu bylo úspěšné, po přestupu bral Arsenal pouze pouze dvakrát Community Shield a jeden FA Cup.

Nepovedené sbohem

Poslední zápas v Baku mohl nelichotivou stopu vymazat a udělat z rozlučky Petr Čecha veselý příběh. Jenže po závěrečném hvizdu smutnil český gólman společně se svými spoluhráči, kteří do sítě Chelsea ve finále Evropské ligy dokázali vstřelit jedinou branku. Sám "Big Pete" lovil ze své svatyně balon čtyřikrát a konec hráčské kariéry mu tak pořádně zhořkl. "Díky, žes nám pomohl vyhrát Evropskou ligu," napsal na sociální sítě jeden z fanoušků Chelsea.

Petr Čech v Blues rozhodně nedostal malou funkcičku za zásluhy, právě naopak. Bude jedním z hlavních mužů ve vrcholném managementu týmu, pomůže vybírat trenéra či určovat směr, jakým se mančaft vydá.

Na novou pozici, kterou začne vykonávat od prvního července, se velmi těší. "Mám velkou radost, že jsem dostal příležitost znovu se zapojit do týmu Chelsea a pomoci vytvořit nejlepší možné výkonnostní prostředí na té nejvyšší úrovni, aby bylo možné pokračovat v úspěchu klubu za posledních patnáct let. Těším se na novou výzvu a doufám, že využiji všech svých fotbalových znalostí a zkušeností, abych do budoucna pomohl týmu dosáhnout ještě větších úspěchů," doufá Čech.