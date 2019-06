Díky, Slavie! Miňo Stoch poslal dojemný vzkaz fanouškům.

Hotovo dvacet, Miroslav Stoch se definitivně loučí se Slavií. Slovenský reprezentant se stěhuje do Soluně, důvody jeho přestupu jsou osobního rázu. K odchodu "Miňo" nahrál fanouškům dojemný vzkaz, kterým dává sbohem.

"Ahoj slávisti. Chtěl bych se rozloučit, nyní už asi všichni víte, že odcházím. Chtěl bych poděkovat za ty krásné roky a za podporu, kterou jste mi dávali. Strašně jsem si to užíval, moc si toho vážím. Kluci vás budou potřebovat, podporujte je i dále. Pevně věřím, že skvělou uplynulou sezónu mančaft zopakuje, ale bude vás potřebovat," vyslal do světa přeborník na standardní situace s čepicí s logem pražského klubu na hlavě.

" Slavia zůstane v mém srdci, vždycky budu slávistou a budu fandit," dodal nejproduktivnější hráč loňské sezóny, jenž přispěl k zisku mistrovského titulu dvanácti góly a jedenáct jich připravil. Angažoval se i na evropském poli, měl bilanci 2+2, přestože v jarní části už tolik nenastupoval.

Trenér Trpišovský spoléhal na pracovitější a zodpovědnější hráče, rodák z Nitry k posledním zápasům sešívaných nastupoval na poslední minuty. A střelecká dominance kopačky devětadvacetiletého záložníka opustila, přestože platil za "bombermana", který dokázal vyslat z velké vzdálenosti neskutečnou pumelici na branku.

"Budeš nám chybět," doplnil Tvrdík a zároveň poukázal na fakt, že bližší informace k odchodu Stocha podávat nehodlá. Peníze však roli nehráli, šlo o neplánovaný transfer, jak neváhal padesátiletý rodák z Prahy doplnit ve svém prohlášení na twitteru.

Jsem otevreny clovek, ale Minuv transfer dal komentovat nebudeme. Hlavnim motivem pro hrace i klub nebyly finance. Vsichni, co jste Mina meli radi, mu prejme hodne stesti a vzpominejme na fotbalovou radost, ktere za sebou nechal. - Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 29. června 2019

Stoch nastoupil do svého prvního utkání za Slavii v srpnu roku 2017, první asistenci zaznamenal proti Spartě, kdy vyslal centr přesně na hlavu Milana Škody. Stoch se stal miláčkem diváků, jeho góly zvedaly tribuny ze sedaček. Technická dělovka do sítě Zenitu byla vyhlášena sešívanou brankou roku 2018. Svou šikovností, mrštností a kreativitou zasáhl do osmaosmdesáti soutěžních zápasů, vstřelil dvacet gólů a na devatenáct nahrál.