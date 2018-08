Efekt Ronaldo? Hvězdný Modrič chce do Itálie, láká ho Inter

Španělský klub Real Madrid by mohl v jednom přestupovém období přijít už o druhou hvězdu. Po přestupu Cristiana Ronalda do Juventusu se nyní spekuluje o vážném zájmu Interu Milán o Chorvata Luku Modriče. Sám hráč potencionální přesun do Itálie kvituje.

Italský gigant Inter Milán projevil zájem o Modriče už na začátku přestupového okna. Nejprve se zdálo, že šance na skompletování překvapivého obchodu jsou velmi malé, skoro až nulové. Jenže odchod Cristiana Ronalda do Juventusu pouze dokazuje, že opory Realu Madrid zkrátka hledají nové výzvy.

Chorvatský hrdina z nedávného mistrovství světa projevil zájem změnit dres, přestože má v Bílém baletu platnou smlouvu do roku 2020. Jeho agent, Marko Naletilič, prozradil, že Modričova touha odejít je zapříčiněna z části odchodem Ronalda do Juventusu. "Fakt, že Modrič by rád využil nabídky Interu, pouze dokazuje vliv Cristiana Ronalda na italský fotbal," uvedl agent Chorvata. "Z nějakého důvodu chce být Modrič hvězdou Interu a celé Serie A. Uvidíme, ale věřím, že dříve nebo později bude Luka hrát v Itálii," dodal.

Trenér milánského celku Luciano Spaletti připustil zájem o chorvatského středopolaře a doufá, že vedení italského týmu se podaří zlanařit bývalého hráče Tottenhamu. "Už jenom to, že za nás chce Luka hrát, je skvělé znamení," řekl Spaletti. "Není jednoduché přivést takové typy hráčů, ale naše vedení odvádí skvělou práci," vysekl poklonu managerskému týmu.

I přes zájem si ale myslí, že Modrič nadále zůstane hráčem Realu. "Nemyslím si, že přijde k nám, protože Real Madrid s ním stále počítá. Kdyby ale přeci jen přestoupil, byli bychom velmi silní," nechává si dvířka naděje pootevřené.

Přestupní okno v Itálii končí v sobotu 18. srpna. Fanoušky Interu tak čeká několik napínavých hodin.