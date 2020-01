Emre Can se přesouvá z Juventusu do Dortmundu

Borussia Dortmund získala pro boj o bundesligový titul druhou posilu a věří, že reprezentační záložník Emre Can bude stejně úspěšný jako Erling Haaland. Norský talent láme bundesligové rekordy, Can by měl posílit střed pole. Šestadvacetiletý fotbalista bude z Juventusu Turín do konce sezony v Borussii hostovat, pak zůstane za 25 milionů eur (630 milionů korun) čtyři roky.

"V Canovi přichází člen národního týmu, který může hrát na více pozicích: v obraně a stejně tak ve středu zálohy. Je na tom dobře technicky a je to hráč s vítěznou mentalitou," řekl Michael Zorc, sportovní ředitel čtvrtého týmu tabulky, jenž ztrácí čtyři body na vedoucí Lipsko.

Can si v Juventusu moc nezahrál a v Borussii chce bojovat o nominaci na mistrovství Evropy. Proto slevil ze svých nároků. Podle listu Bild měl v Juventusu jistých 14 milionů eur za sezonu, v Borussii si vydělá 8,5 milionu.