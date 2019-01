Fulham loví ve Slavii. Do Anglie vábí Ngadea

Obránce Michael Ngadeu by mohl ze Slavie odejít do anglické ligy. Kamerunský stoper dostal svolení jednat s předposledním týmem Premier League Fulhamem. Osmadvacetiletý fotbalista proto dnes odcestoval ze soustředění v Portugalsku do Londýna k jednání o smlouvě.

"V noci ze středy na čtvrtek poslal (Fulham) na Michaela nabídku v rámci výstupní klauzule," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel vedoucího celku české ligy Jan Nezmar. Podle médií by se částka, za kterou může být Ngadeu z Edenu vykoupen, měla pohybovat kolem 4,5 milionu eur (asi 116 milionů korun).

"Současně probíhají také jednání mezi oběma kluby. Přestupní termín v Anglii končí dnes o půlnoci, do té doby tak musí být přestup uzavřen, nebo neuzavřen," přidal Nezmar na adresu stopera, který se od příchodu do Prahy v květnu 2016 vypracoval v jednu z opor Slavie.

V české nejvyšší soutěži za červenobílé Ngadeu odehrál celkem 63 zápasů a dal sedm branek, když jednou dokonce zaznamenal i hattrick. Za Slavii nastupoval také v Evropské lize, ve které byl dvakrát zvolen do nejlepší jedenáctky kola. Na kontě má dvacet startů za Kamerun, s nímž ovládl předloňské mistrovství Afriky a byl vybrán do sestavy šampionátu.

Fulhamu patří v tabulce anglické ligy předposlední místo a na příčky zajišťující záchranu ztrácí po 24 kolech šest bodů.