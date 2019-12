Hvězdný Zlatan má podle médií namířeno do milánského AC

Švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovic už se podle italských médií domluvil na podmínkách svého návratu do AC Milán. Osmatřicetiletý útočník má podepsat smlouvu do konce sezony s automatickou opcí na další rok. Slavný klub, který je v italské lize až na jedenáctém místě, by ho měl oficiálně představit v příštích dnech.

Ibrahimovic skončil po dvou letech v MLS, kde oblékal dres Los Angeles Galaxy. Za AC nastupoval v letech 2010 až 2012. V roce 2011 mu pomohl k zatím poslednímu mistrovskému titulu. Italskou ligu vyhrál třikrát ještě s Interem Milán, další tituly přidal s Barcelonou, Paris St. Germain a Ajaxem. Nastupoval také za Manchester United.