Iniesta má nabídku z Číny. Opustí po 17 letech Barcelonu?

Už nyní patří mezi největší legendy katalánského velkoklubu. Španělský středopolař Andrés Iniesta působí ve své milované Barceloně již sedmnáctým rokem a vydobyl si v ní neotřesitelnou pozici. Nyní však šokoval všechny fanoušky, když po úspěšném osmifinálovém utkání Ligy mistrů sdělil novinářům, že má lukrativní nabídku na přestup do čínské ligy.

Těžko byste v kádru fotbalové Barcelony hledali hráče, jenž má více zkušeností. Andrés Iniesta působí v tamním "áčku" už šestnáct let, jeden rok rozvíjel své schopnosti v juniorce. Během dlouholetého působení v katalánském mužstvu zvedl čtyřikrát nad hlavu trofej pro vítěze Champions League, nespočet utkání odehrál i za španělskou reprezentaci, s níž dvakrát ovládl mistrovství Evropy. Je také držitelem zlaté medaile ze světového šampionátu.

Barceloně pomohl Iniesta i v posledním utkání Ligy mistrů, v němž svěřenci Ernesta Valverdeho vyřadili londýnskou Chelsea. Ta si sice z domácího utkání přivezla nadějnou remízu 1:1, na Camp Nou však vyfasovala tři góly a z postupu se radovali modročervení.

"Pokud by za stavu 2:0 skórovali, stále by to byl obtížný zápas. Tým ale věděl, jak reagovat a bránit, když se pouštěli do útoku," řekl po závěrečném hvizdu barcelonský kapitán. O postup se dle jeho slov nejvíce zasloužil Lionel Messi, jenž si připsal dvě branky a asistenci. "Vždy o něm mluvíme, je to rozdílový hráč v každém zápase. Je to boží dar, že je tady," dodal.

Vzrůstem nepříliš vysoký plejer je známý svou touhou vítězit, a proto není žádným překvapením, že by rád opět získal celkový triumf. K tomu naposledy přispěl v roce 2015, když "Barca" porazila ve finále italský Juventus. Zároveň však dodal, že zopakovat tento úspěch nebude vůbec jednoduché.

"Je to vždycky velká motivace, ale je to těžké. Je nutné minimalizovat chyby, protože se vám nepovede jeden zápas a jste venku. Klíčové je, aby všichni šli stejným směrem. Hráči potřebují fanoušky, kteří od nás požadují, abychom vynaložili na hřišti úsilí," uvedl.

Zamíří kreativní záložník do Číny?

A do následujících dní může mít katalánský "Maestro" speciální motivaci. Přestože v říjnu prodloužil se slavným klubem doživotní smlouvu, přiznal, že Barcelona by nemusela být jeho poslední profesionální štací. Nedávno ho totiž oslovil čínský Tianjin Quanjian, za nějž momentálně nastupuje i Belgičan Axel Witsel či francouzský forvard Anthony Modeste.

"Do 30. dubna se musím rozhodnout, zda zůstanu v Barceloně, nebo odejdu do Číny. Musím zvážit, co je nejlepší pro mne a pro klub," šokoval tvořivý záložník všechny příznivce.

O nabídce na nové angažmá už ví i lodivod Ernesto Valverde, jenž nechává rozhodnutí čistě na svém svěřenci. "Nevím, co udělá. Má své důvody a sám se rozhodne, co je pro něj nejlepší. Nepřemýšlím teď nad Barcelonou bez Andrése Iniesty, protože v současnosti máme Barcelonu s ním," konstatoval čtyřiapadesátiletý kouč.

Zařadí se Andrés Iniesta po bok dalších velkých hvězd, které okusily čínskou nejvyšší soutěž?