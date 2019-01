Jablonec posílí Slovák Fábry, Pokorný míří do Bohemians

Fotbalový Jablonec získal slovenského záložníka Andreje Fábryho. Člen reprezentační jednadvacítky do severočeského klubu přestoupí z Nitry. Podle webu jabloneckého klubu se ještě dolaďují poslední detaily víceleté smlouvy.

Fábry během povedeného podzimu v 16 zápasech slovenské ligy vstřelil šest gólů a přidal stejný počet asistencí. "Jde o rychlostní typ hráče s dobrou kopací technikou. Výhodou je, že je použitelný na více herních pozicích. Sledovali jsme ho dlouhodobě. Je to mladý hráč s velkým potenciálem," popsal posilu jablonecký trenér Petr Rada.

Jednadvacetiletý Fábry v Nitře strávil celou dosavadní profesionální kariéru. V posledním podzimním kole slovenské ligy se blýskl hattrickem do sítě Zlatých Moravců.

"Znamená to pro mě hodně. Je to můj první přestup, navíc do zahraničí," komentoval Fábry svůj příchod do Jablonce. "Doufám, že se mi tady bude dařit jako v Nitře a doufám, že se rychle přizpůsobím a půjde to všechno dobrou cestou. Věřím, že si se spoluhráči dobře sedneme. Slyšel jsem, že je tady výborný kolektiv," dodal.

Obránce Lukáš Pokorný podle očekávání odešel ze Slavie na půlroční hostování do jiného vršovického celku Bohemians 1905. "Klokani" příchod pětadvacetiletého fotbalisty potvrdili na svém webu.

Pokorný do Slavie přestoupil před rokem z francouzského Montpellieru, ale v Edenu se i vinou zdravotních problémů neprosadil a nastoupil jen do pěti ligových zápasů. Jeho pozice ve Slavii oslabila i nynějším příchodem dalšího stopera Alexe Krále. Bývalý kapitán a odchovanec Liberce Pokorný v české nejvyšší soutěži dohromady zasáhl do 65 utkání a vstřelil dvě branky. Jednou nastoupil za národní tým.