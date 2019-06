Jablonec v příští sezóně? Jedna velká neznámá.

Jablonec v odehrané sezóně skončil na čtvrté příčce nejvyšší domácí soutěže a zajistil si tak účast v předkole Evropské ligy. Do další fáze bojů na zeleném pažitu nastoupí kádr výrazně obměněný, severočeský mančaft si zahrál na Škatulata, hejbejte se.

Oproti loňsku však budou změny v kádru enormní, klub zažil zatím největší odměnu. Z mistrovské Slavie přijde na hostování Matoušek, Jugas a Sýkora. To by pro klub kouče Petra Rady měla být velká posila, obzvlášť když trio z Prahy doplní zlínský obránce Holík.

Jenže Jablonec může ve velkém počítat i ztráty. V první řadě pak přestupovou bombu, hledající se Spartu v příští sezóně posílí reprezentant Michal Trávník, který platí za jednoho z nejvýraznějších záložníků české ligy. Směrem do Slavie pak míří obránci Holeš s Hovorkou.

Slova kapitána

"Takový zásah do týmu, z toho tři hráči z obrany, to asi každý tým nějak poznamená. My se musíme dát co nejdříve dohromady a najít optimální sestavu a okruh hráčů, kteří dokáží odchozí hráče nahradit. Ambice zůstávají stejné a my se budeme snažit navázat na to, čím jsme končili," komentuje dění v zelenobílém mančaftu sedmatřicetiletý kapitán Tomáš Hübschman

S tím souhlasí i kouč Jablonce Petr Rada, který chce navázat na úspěšnou loňskou sezónu. Zásahy do sestavy trenéra trápí, víc však letní příprava, která je letos velmi krátká. Na sehrání mnoho času nebude, středeční utkání proti Jihlavě však severočeský tým zvládl na výbornou, díky brankám Pilíka, Fábryho a Velicha vyhrál 3:0.

Posila přišla i ze zahraničí

"Doufám, že mě spoluhráči dobře přijmou a půjdeme společně vítězným směrem. Jsem rád, že budeme hrát kvalifikaci o Evropskou ligu UEFA. Mám vysoké ambice, tak věřím, že můžeme do skupinové fáze postoupit," dodává nová posila levý obránce Andriy Tsurikov, který hrával i za Dynamo Kyjev.

Slovo ambice se ve slovníku nových posil vyskytuje často, účast v Evropských pohárech je podstatná i pro Jana Sýkoru. Jeden z největších talentů české ligy přišel ze Slavie, předtím působil na hostování v Liberci. Sever má rád, navíc je tady možnost hrát místě podhrotového hráče. "Jablonec v posledních letech ukazuje že patří do české špičky. Rozhodovalo i to, že je tu dobrý mančaft, dobrý trenér i vedení," dodává.

"Hraje se tu dobrý fotbal, o vysoké příčky a je tu šance hrát Evropskou ligu. Já si myslím, že je to skvělej tým, kde se může ukázat ten potenciál a kdyžtak se pak vrátit do Slavie," těší se na spolupráci s trenérem Radou další z posil, ofenzivní záložník Jan Matoušek. Přiznává, že v pražském klubu mohl začít, ale zvolil si tuto cestu. Ve Slavii je podle slov jednadvacetiletého hráče obrovská konkurence, cílem klubu je prosazení v Lize mistrů. Právě Jablonec může být cestou, jak dokázat, že Matoušek má na velký evropský fotbal.

Jablonec bude v následující sezóně jednou velkou neznámou, trenér Rada je však kouč s velkým R, navíc výsledky poslední doby ukazují, že se tým dere nahoru a chce patřit k tomu nejlepšímu, co může český fotbal nabídnout. A zatím se mu to daří.