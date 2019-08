Jeden rok a pryč. Malcom po štaci v Barceloně míří do Ruska

Fotbalový útočník Malcom přestoupil z Barcelony do Zenitu Petrohrad. Úřadující ruský mistr zaplatil za dvaadvacetiletého Brazilce 45 milionů eur (téměř 1,2 miliardy korun). Kluby o tom informovaly na svých webech. Podle spekulací médií podepsal Malcom se Zenitem šestiletou smlouvu, která mu každoročně vynese pět milionů eur (zhruba 129 milionů korun).

Malcom měl loni v létě po dvou a půl letech v Bordeaux namířeno do AS Řím, ale do hry se na poslední chvíli vložil katalánský velkoklub, který za něj zaplatil 41 milionů eur (1,06 miliardy korun). V dresu "Blaugranas", s nimiž vyhrál La Ligu, nastoupil do 24 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.