Kdo uloví největší talent ligy? Nabídku měla podat Slavia

Je nejžhavějším zbožím na českém přestupovém trhu. Rychlonohý záložník Jan Matoušek výrazně přispěl k postupu své Příbrami do nejvyšší soutěže, kde hned v druhém utkání vstřelil dva krásné góly. Není tak divu, že o něj stojí největší tuzemské celky. Podle posledních informací má k jeho zisku nejblíže pražská Slavia, která jako jediná přistoupila na požadovanou výkupní cenu.

Takový talent už po českých ligových trávnících dlouho neběhal. Záložník Jan Matoušek se může pyšnit něčím, co spousta jeho vrstevníků nemá. Fantastická práce s míčem, umění přejít jeden na jednoho a v neposlední řadě také velká rychlost. To jsou jen některé z mnoha dovedností, kterými teprve dvacetiletý plejer oplývá.

Zájem největších tuzemských klubů vzbudil už v minulé sezoně, kdy se výrazně podepsal pod postup Příbrami zpět mezi elitu. Blonďatý šikula se dvacetkrát objevil v základní sestavě a dokázal vsítit úctyhodných jedenáct branek. Stal se pátým nejlepším střelcem soutěže.

Zde však jeho cesta neskončila. Středočeský klenot dokázal zazářit i v prvních dvou duelech Fortuna Ligy. V úvodním utkání proti Teplicím předvedl nadmíru kvalitní výkon, který korunoval v dalším mači dvěma parádními góly do sítě vršovických Bohemians.

To zaujalo především pražskou Slavii, jež podle deníku Sport podala na Matouška přestupovou nabídku v hodnotě 25 milionů korun. Právě tuto cenu za svou mladou oporu žádá příbramský boss Jaroslav Starka. "Červenobílým" hraje do karet i to, že jejich největší konkurenti Sparta s plzeňskou Viktorií odmítají zmíněnou vysokou částku vyplatit.

Starka však zatím nic oficiálně nepotvrdil. "Tenhle týden budeme absolvovat jednání, nechci ale říkat nic moc konkrétního s kým a za kolik. Ale situace se hýbe," řekl pro iSport.cz. "Každopádně budeme preferovat, aby u nás do konce sezony ještě zůstal."

V úvahu tak připadá i to, že by loňský vicemistr, který suverénně zvládl obě zahajovací ligová střetnutí, ponechal v případě úspěšného dokončení nákupu svou akvizici u Litavky na hostování. To, co momentálně Matoušek nejvíce potřebuje, je totiž herní praxe. V Příbrami ji jistojistě získá, v kádru Jindřicha Trpišovského je však konkurence o něco vyšší.