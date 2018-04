Kdyby mi zavolali z Barcy, už zítra bych se tam hlásil, přiznal Alves

Táhne ho to zpět. Brazilský obránce Dani Alves momentálně válí za francouzský klub PSG, v srdci však stále nosí Barcelonu, za níž nastupoval dlouhých osm let. Jak uvedl v jednom z posledních rozhovorů, katalánské působiště stále vnímá jako svůj domov a rád by se do něj vrátil. Splní se mu jeho sen?

Brazilský obránce Dani Alves, jenž stále patří mezi jedny z nejkvalitnějších krajních beků na světě, udělal největší díru do světa ve španělské La Lize. V té nejprve odehrál šest sezon za Sevillu, aby následně zamířil do Barcelony, kde se během osmi let propracoval na jednoho z klíčových hráčů.

I proto pro něj bylo působení v katalánském velkoklubu tím vůbec nejúspěšnějším v kariéře. Tím spíš, že s ním dokázal třikrát vyhrát milionářskou Ligu mistrů a vybojovat šest titulů v domácí soutěži. Ten poslední ze sezony 2015/16 se mu ale paradoxně stal osudným.

Vedení "Barçy" totiž rodákovi z Juazeira na konci zmíněného ročníku neprodloužilo kontrakt, načež si velký oblíbenec fanoušků musel balit kufry, když ho jako volného hráče podepsal turínský Juventus. "Jsou nevděční, vůbec mě nerespektují. Lidé, kteří vedou Barcelonu, ​​nemají žádné tušení, jak se svými hráči zacházet," uvedl tehdy s tím, že bývalému zaměstnavateli tento krok nikdy neodpustí.

Jak však čas plynul, čtyřiatřicetiletý zadák francouzského PSG svůj názor přehodnotil. Ve svém posledním interview pro brazilskou televizní stanici Globo totiž přiznal, že by se na Nou Camp rád vrátil. "Barcelona je můj domov. Není možné, abych řekl, že se tam nikdy nevrátím. Kdyby mi zavolali, tak bych se tam hned zítra hlásil," překvapil všechny stoupence.

"Kdybych uvedl, že mě ten odchod z Barcelony pořád nebolí, lhal bych. Pomohl jsem psát historii klubu, získal několik trofejí a prožil jsem tam krásných osm let. Pak se to ale rozhodli ukončit. Chtěli po mně, abych se rozloučil, ale já řekl Ne. Proč bych se měl loučit, když to místo považuji za svůj domov? S domovem se přece loučit nemusíte. Jaký smysl má loučení, když plánujete návrat?"

Přesun zpět do milovaného klubu je ale i přes poslední vyjádření nepravděpodobný. V kádru Ernesta Valverdeho je velká konkurence, on sám se navíc netají tím, že chce v budoucnu stavět kádr na mládí. Ale kdoví, třeba se Alvesovi jeho velký sen ještě splní.