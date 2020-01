Komličenko přestoupil z Boleslavi do Moskvy. Chce bojovat o Euro

Fotbalisty Mladé Boleslavi opustil nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko. Čtyřiadvacetiletý ruský reprezentační útočník přestoupil do Dynama Moskva, kde podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Informovala o tom hráčova agentura Sport Invest.

O Komličenkově přestupu se spekulovalo už delší dobu. Nedávno se o něj zajímala i pražská Slavia, která ho chtěla získat na hostování s opcí, k dohodě mezi kluby ale nedošlo.

Přestupovou částku ani jedna strana nezveřejnila, podle prezidenta mladoboleslavského celku Josefa Dufka jde ale o největší transfer v historii klubu.

"Kolja se zařadil mezi nejvýraznější osobnosti české ligy, zájem o něj jsme registrovali během několika posledních přestupových období. Dynamo má velké ambice a na Koljovi je chce z velké části postavit. Tomu odpovídá i dlouhodobá smlouva, kterou v Moskvě podepsal," uvedl v tiskové zprávě šéf fotbalové sekce Sport Investu Viktor Kolář.

"Z Boleslavi jsem nepospíchal, měli jsme jasnou dohodu, které nabídky budou zajímavé pro mě i pro klub. Plně jsem se spoléhal na Viktora Koláře a soustředil jsem se jen na přípravu před jarní částí české ligy. Nabídka Dynama ale splňovala vše, pro mě to byla jednoduchá volba," podotkl Komličenko.

V minulosti hrával českou ligu i za Liberec, jméno si ale udělal až v Mladé Boleslavi, kde působil od léta 2017. V minulé sezoně byl s 29 góly ve 32 zápasech nejlepším střelcem nejvyšší soutěže a vytvořil nový rekord za jeden ročník. S 10 brankami je spolu s dalšími třemi hráči nejlepším kanonýrem i po 20 kolech uplynulé podzimní části. Celkem má v české lize na kontě 46 gólů v 76 utkáních.

Komličenko nejprve v Mladé Boleslavi hostoval z Krasnodaru a vloni v lednu ho středočeský klub získal na přestup. "Na českou ligu budu vzpomínat jen v dobrém, je to zásadní soutěž pro celou moji kariéru. Má svoji kvalitu, která někdy není doceněna ani v Česku. Pravidelně to dokazují také zástupci v pohárové Evropě. Z této ligy jsem se odrazil do reprezentace a nyní k angažmá v Dynamu. Především mi však dala obrovské množství přátel, se kterými budu chtít nadále zůstat v kontaktu," uvedl Komličenko.

Dynamu patří po podzimu v ruské lize osmé místo. "Vracím se domů, což je samozřejmě samo o sobě skvělé. Je to bonus navíc. Navíc odpadá jakákoliv nutnost aklimatizace. Ale jen podle toho jsem se samozřejmě nerozhodoval, chtěl jsem především do kvalitní ligy a ambiciózního týmu," řekl Komličenko.

"Mladou Boleslav a Dynamo určitě spojují vysoké ambice. Už pro příští rok bychom chtěli útočit na medailové umístění. Přicházím se zadáním, abych střílel góly, a určitě se tohoto očekávání nebojím. Věřím, že mám kvalitu na to, abych týmu pomohl," uvedl.

V reprezentaci si zatím Komličenko připsal tři loňské starty a jeden gól. Netají se tím, že by se rád podíval na letní evropský šampionát. "Trenér určitě bude moct vidět více mých zápasů, bude to jen na mně. Nebudu lhát, že o nominaci na letní Euro budu chtít zabojovat," dodal.