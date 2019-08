Král míří do Ruska za astronomickou částku. Nahradí ho Oscar?

Záložník Alex Král s největší pravděpodobností odejde ze Slavie Praha do Spartaku Moskva. Ruský celek má podle médií za jednadvacetiletého fotbalistu zaplatit 12 milionů eur (zhruba 310 milionů korun). Podle českého mistra dosud není transfer uzavřený a kluby spolu ještě stále jednají. Trenér Jindřich Trpišovský se už ale smířil s tím, že o reprezentačního středopolaře Pražané přijdou.

"Hráč vyslovil velké přání nabídku, která je pro nás zajímavá, a pro něj určitě taky, využít, a zároveň si uvědomujeme, že suma, kterou nám ruský klub nabízí, je extrémně vysoká," řekl České televizi sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Pokud se informace o výši částky potvrdí, půjde o druhý nejdražší přestup hráče z české ligy. Nejvyšší sumu za hráče z české nejvyšší soutěže dosud zaplatila Borussia Dortmund, jež získala v roce 2001 Tomáše Rosického ze Sparty za 504 milionů korun.

Kouč Trpišovský už počítá s tím, že Král odejde. "V kontextu toho, jak Alex tady působil, je to samozřejmě velká ztráta. Je to český reprezentant, na evropské scéně odehrál své nejlepší zápasy. Je atypický svým pojetím, oslabení to určitě bude. Ale ta nabídka pro klub byla monstrózní, vůbec pro celý český fotbal. Během týdne to poskočilo až na pro mě astronomickou částku. Proto se včera večer vedení klubu domluvilo se Spartakem. Sportovní úsek řekl nějakou definitivní částku, kterou Spartak bez mrknutí oka splnil," řekl Trpišovský novinářům.

Král ve středu pomohl Slavii v základní sestavě k výhře 1:0 nad Kluží a postupu do Ligy mistrů. Tu si už ale nejspíš s Pražany nezahraje. "Alex do Spartaku chtěl jít, zkusit to. Pro něj je to obrovská výzva. Nechali jsme to na něm, jak to cítí. Odvedl tu obrovský kus práce. Je to druhý nejdražší přestup, je to vizitka pro něj, pro celý český fotbal. Všichni víme, že o české hráče není úplně rvačka v zahraničí, pokud odcházejí, tak za úplně jiné ceny," dodal Trpišovský.

O reprezentačního záložníka, který se do Slavie vrátil před sedmi měsíci z Teplic, projevil ruský klub zájem už na začátku srpna. Tehdy ale Pražané prodej Krále i další opory Tomáše Součka, o něhož Spartak rovněž stál, podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka odmítli.

Trpišovský věří, že Slavia Krále dokáže nahradit. "Máme hráčů v kádru dost. Právě proto, že je o ty hráče zájem, jsme si v uvozovkách dopředu pořizovali třeba Oscara z Liberce," dodal.