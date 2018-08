Krmenčík by měl do Bordeaux odejít, říká Vladimír Šmicer

Šel bych hned, má jasno Vladimír Šmicer, vicemistr Evropy 1996, když probírá nabídku, kterou dostal plzeňský útočník Michael Krmenčík, od francouzského Girondins Bordeaux. V klub strávil dva krásné roky (2005-2007) a vzpomíná na ně jen v nejlepším.

Myslíte, že by Krmenčík měl nabídku Bordeaux přijmout?

Já na jeho místě bych šel hned. Nabídka je skvělá, Michaelovi už je pětadvacet, ideální věk se někam posunout dál. Když leží tak výjimečná na stole, tak se podepisuje. Nikdy nevíte, co bude za měsíc, za rok, může nastat cokoli. Teď má možnost zajistit se do konce života.

Je Bordeaux dobrá adresa?

Když si uvědomím, jak vypadá nový stadion, který byl postaven k mistrovství Evropy 2016, k tomu krásný tréninkový areál a celé zázemí vůbec, a vzpomenu si, jací jsou fanoušci, tak je to ideální místo na fotbal. Je to domácí klub, kde si kluci navzájem vyhoví. Francouzská liga je minimálně o třídu výš než česká, profesně jistě povyroste.

Hrál jste za Lens, slavný Liverpool. Proč jste si Bordeaux tak zamiloval?

Lidé jsou tam úžasní a k tomu krásné město a příjemné počasí. Blízko moře, nádherná krajina. Je kam se podívat. Má své kouzlo. Po dvou destinacích, kde jsem si tepla moc neužil, to byl pro mě ráj.

Nemusí ho odrazovat konkurence? Prodali sice Malcoma do Barcelony, ale útočníci jako Jimmy Briand, Nicolas de Préville či guinejský Francois Kamano mají slušné jméno.

Jmenovaní hráči jsou ve francouzské lize dostatečně prověření a mají kvalitu. Jsem ale přesvědčen, že by místo měl, když jsou ochotni dát za něj takové peníze. Vědí, proč ho chtějí. Nevyhazovali by sedm či osm milionů eur oknem. Šanci by jistě dostal. Jak by ji využit, je čistě na něm. Je to velká příležitost. Kdyby nešel, mohl by litovat. Je sice hezké zahrát si Champions League, ale měl by myslet trochu dále. A výš.

Plzeň se dozví protivníky v základní skupině Ligy mistrů ve čtvrtek večer, současně se i rozhodne, zda Bordeaux postoupí přes belgický AAA Gent do Evropské ligy. Může to mít pro jeho rozhodnutí nějaký význam?

To by uvažoval hodně krátkozrace. Nejde o šest zápasů v Champions League, ale o zásadní rozhodnutí v kariéře. Zkusit to někde jinde. Přijmout výzvu, dokázat sobě i všem, že mám na víc než na českou ligu a Plzeň. Jde o jeho kariéru. Já věděl, že jakmile dostanu nějakou nabídku, půjdu. Měl jsem sen hrát v nejlepších soutěžích, za slavné kluby, To se mi v Liverpoolu splnilo. Jestli má Krmenčík podobné touhy, musí vědět, že v Plzni jich nedosáhne. Tenhle krok musí udělat. Má nejvyšší čas.

Narážíte na jeho věk?

Bude mu (15. března) šestadvacet let. To je věk, kdyby měl jít do zahraničí a něco ukázat. Podle mého je Bordeaux ideální štace, odkud se může posunout ještě výš. Proč ne. I bez toho Bordeaux patří mezi elitu. Nad ním jsou už jen Barcelona, Real, Juventus, Liverpool a několik dalších klubů, ve Francii jen Paris Saint-Germain. Patří do skupiny s Monakem, Marseille, Lyonem. To zní. Opakuju, já bych šel, ale nevím, jaké má v hlavě cíle. Já byl šťastný, že jsem mohl za tento klub hrát. Prožil jsem v něm krásné dva roky a mrzelo mě, že jsem pro vleklá zranění musel jít pryč. Zůstal bych ještě déle.

Může být problém, že klub nemá nyní trenéra? Uruguayský kouč Gustavo Poyet byl propuštěn a s Thierry Henrym se vedení nedohodlo. Nehrozí, že se objeví na lavičce Andrea Stramaccioni?

To nevím, ale snad ne... Bylo by lepší, kdyby šel za trenérem, který ho dlouhodobě chce a vyhlédl si ho. Jako mě Gérard Houllier v Liverpoolu, který mě sledoval půl roku. Ale to se nedá nic dělat, stejně by musel dokázat, že na to má.

Plzeň ho však před Ligou mistrů a obhajobou českého titulu nechce pustit. Divíte se vedení klubu?

Ne, chápu ho. S jeho odchodem ztratí spoustu gólů a tím bodů, dá šanci konkurenci.

Dá se udržet násilím?

I když má smlouvu, když bude chtít jít ven, tak nemá cenu ho držet a bránit mu v rozletu. Jak jsem řekl, další taková nabídka už přijít nemusí. Když se rozhodne jít, nemá klub šanci a přestup si vynutí. Když mu to nepovolí, bude to špatně pro všechny strany.