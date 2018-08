Krmenčíka chce belgický mistr. Do Plzně už dorazila nabídka

Fotbalová Plzeň opět musí řešit budoucnost Michaela Krmenčíka. Vedení Západočechů podle deníku Sport obdrželo na reprezentačního útočníka přestupovou nabídku, jež dorazila z belgického týmu FC Bruggy. Nabízená částka by se měla pohybovat kolem 156 milionů korun.

Už v polovině července se nechalo vedení plzeňské Viktorie slyšet, že by bylo ochotno prodat nejlepšího střelce uplynulé sezony Michaela Krmenčíka. Nyní na západ Čech dorazila první větší nabídka, o níž se postaral celek FC Bruggy.

Belgický šampion je ochotný za urostlého forvarda, který v loňském ročníku české ligy nasázel šestnáct branek, vyplatit 156 milionů korun a zajistit Viktorii procenta z jeho dalšího případného přestupu. Tato částka však nejspíš Šádkovi a spol. stačit nebude, v zimě mohla Plzeň za svou hvězdu od jiného mužstva vyinkasovat zhruba dvakrát víc.

Bruggy, které v létě přivítaly již několik tváří, za které vyplatily zhruba 360 milionů korun, jsou údajně ochotné v případě plzeňského odmítnutí částku za Krmenčíka vylepšit. Do Štruncových sadů by tak teoreticky mohlo nakonec přiletět 200 milionů korun.

Ani to ale nejspíš Plzni stačit nebude, svou oporu si cenní ještě na větší sumu. Za Krmenčíka navíc nemá pořádnou náhradu, neboť uvolnila na hostování do slovenské Trnavy útočníka Marka Bakoše, a tak by v kádru zůstali pouze dva útočníci - Jakub Řezníček s Tomášem Chorým.

Kraslický rodák zatím nastoupil ke všem třem duelům Fortuna ligy v základní sestavě a vstřelil dvě branky. Zda by souhlasil k odchodu do Belgie on sám, není jasné. V tamní lize by se však mohl díky své postavě a schopnostem prosadit, zároveň by nepřišel ani o skupinové duely v milionářské Lize mistrů, do níž se Bruggy dostaly díky vybojovanému titulu.