Liberec získal posilu z Newcastlu. S příchodem pomohl Dúbravka

Fotbalisty Liberce posílí anglický křídelní hráč Rolando Aarons. Dvaadvacetiletý rodák z Jamajky bude na severu Čech hostovat do konce roku z Newcastlu, kde se nevešel na soupisku pro Premier League.

Aarons přestoupil do Newcastlu v 17 letech z Bristolu, v Premier League si připsal 18 startů a vstřelil dvě branky. Jarní část minulé sezony strávil na hostování v italském klubu Hellas Verona. V minulosti byl členem anglické reprezentace do 20 let.

K libereckému týmu se připojí po absolvování zdravotní prohlídky na začátku příštího týdne. "Trenér (Newcastlu) Benítez pro něho hledal herní uplatnění, protože se letos nevešel na klubovou soupisku pro Premier League. Pomohlo nám, že v Česku ještě nemáme uzavřené přestupní okno, zatímco ve většině ostatních zemí ano," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

S angažováním Aaronse pomohl Liberci i nynější brankář Newcastlu Martin Dúbravka, který v minulosti ve Slovanu působil. "Sdělil nám na něho pozitivní reference a zároveň mu poskytl základní informace o našem klubu a městě. Samozřejmě jsme se snažili zjistit si o Aaronsovi maximum informací a podle toho, co jsme zjistili, může být kvalitním posílením pro naši ofenzivu. Je to rychlý křídelní hráč a typologicky by měl sedět do našeho způsobu hry," uvedl slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.