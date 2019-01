Možná je dobře, že Francie nevyšla, řekl Král. Hostování odmítá

Fotbalista Alex Král dotáhl přestup z Teplic do Slavie, se kterou absolvuje kompletní přípravu. Talentovaný obránce odmítl spekulace o hostování, naopak, chtěl by se co nejdříve zapracovat do týmu z Vršovic a být platným členem. Nevydařený odchod do Bordeaux, který se měl uskutečnit loni v létě, mu tak nemusí tolik vadit.

"Když se na to koukám s odstupem času, je možná dobře, že nevyšla ta Francie. Teď jsem dostal novou šanci, nový impulz a těším se na to. Věřím, že mi Slavia pomůže v růstu," pověděl novinářům před odletem slávistů na přípravu do Španělska.

Samozřejmě si je vědom, že oproti Teplicím ho čeká mnohem větší konkurence. "Už nějakou dobu jsem plánoval přechod z Teplic, takže na konkurenci jsem byl přichystaný. Nebude to pro mě nic nečekaného. Věřím, že se o to poperu," prohlásil sebevědomě.

Možnost rozehrát se někde jinde pro něj nepřipadá v úvahu. "O žádném hostování momentálně vůbec nepřemýšlím. Chci se probojovat do osy mužstva, stát se oporou, společně vyhrát titul a postoupit co nejdál v Evropské lize. Snad nějaké hostování nebude potřeba," uvedl talentovaný člen reprezentace do 21 let.

Během pauzy byl na dovolené v Thajsku, jednání sledoval na dálku. "Je pravda, že se to táhlo, ale nakonec to dobře dopadlo. Dovolenou jsem si ale užil, na chvíli jsem vypnul od fotbalu, i když nějaké informace jsem dostával. Přiletěl jsem 30. prosince na oběd, hned druhý den jsem absolvoval zdravotní prohlídku. Bylo to narychlo, ale vše se zvládlo, jsem tady a letím s klukama," neskrýval radost. "Rozhodně je to lepší, než kdybych přišel někdy v průběhu přípravy. Neměl bych šanci se tolik ukázat," dodal odhodlaně.

O mladíka hodně stál kouč sešívaných Jindřich Trpišovský. "Chtěli jsme si Alexe pojistit do budoucna, to se nám podařilo. Vidíme v něm velký potenciál. Troufnu si říct, že pokud bude pokračovat v tom, jak to má nastavené, ve vzdálenější budoucnosti může být hlavní pilíř českého fotbalu v defenzivě," nebál se pochválit svého nového svěřence trenér Slavie.

"V průběhu podzimu jsme se bavili o tom, že by třeba zůstal v klubu dál na hostování, ale on sám chce do toho vletět rovnýma nohama, i když ví, jaká je tu konkurence. Navíc je využitelný na více postech," dodal Trpišovský na adresu mladého Krále, jenž je díky svým vlasům připodobňován ke stoperovi Davidu Luizovi.

Král se proti svým bývalým spoluhráčům z Teplic utká hned v první jarním kole. "Už jsme si psali s klukama, popichovali jsme se. Určitě je rád uvidím," řekl. Následně čeká Slavii první utkání Evropské ligy proti Genku. "Evropskou ligu jsem samozřejmě ještě nehrál, byl by to obrovský bod v mé kariéře. Budu se snažit udělat vše pro to, abych si místo zasloužil," zasnil se na závěr rozhovoru talentovaný obránce.