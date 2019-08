Necelý týden a konec? Brazilce vyhání z klubu rasističtí fanoušci

Měl být velkou posilou, hvězdou ligy. Jenže brazilský fotbalista Malcom není v Zenitu Petrohrad ani týden a už se spekuluje o jeho odchodě. Proč? Důvodem jsou rasistické poznámky od nejvěrnějších příznivců ruského celku.

Byla to velká bomba, když se po pouhém roce Malcom sbalil a přestoupil z Barcelony do západoruské metropole. Byť přišel teprve druhého srpna, už nyní se začíná mluvit o dalším stěhování.

Brazilskému útočnému hráči stačil jeden zápas, aby poznal, jaké to je být v Petrohradu fotbalistou tmavé pleti. "Děkujeme vedení za věrnost k tradicím," stálo na ironickém transparentu, který vytáhli fanoušci domácího Zenitu v utkání proti Krasnodaru.

Zenit Fans Protest At Malcom Signing With Horrific Racist Banner.

(During Zenit's game against Krasnodar in the Russian Premier League, their fans held up a banner (tastelessly blasting the club for signing black players.))#Malcom #Zenit pic.twitter.com/wIAUtmpNGX