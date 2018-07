Nejdražší gólman historie: Bál jsem se, že nevyrostu

Brazilec Alisson Becker se přestupem z AS Řím do Liverpoolu za 65 milionů liber (asi 1,9 miliardy korun) stal nejdražším fotbalovým brankářem historie, v mládí se přitom obával, že profesionálním gólmanem nikdy nebude. Dlouho se totiž nedokázal rovnat svým vrstevníkům.

"Fyzicky jsem dospěl až později, takže všichni brankáři v mém věku byli vyšší a silnější než já. Při testech nás známkovali, přičemž pětka byla nejlepší. A zatímco moji spoluhráči získávali pětku, já byl pořád na dvojce. Pro brankáře to nebylo dobré a klub i já jsme se začali bát, že nevyrostu," vzpomínal Alisson na své začátky pro The Players Tribune.

Obavy se však nepotvrdily a odchovanec Internacionalu dorostl do 191 centimetrů. "Bůh na mě dohlížel a počkal si. Díky menšímu vzrůstu jsem hodně pracoval na technice a hodně jsem se zlepšoval. A pak se stal zázrak. Za rok jsem vyrostl o 20 centimetrů. Najednou jsem měl k technice i fyzické předpoklady," uvedl.

Motivací pro něj byl i starší bratr Muriel, rovněž brankář. "Celé dětství jsem nebyl nejlepším brankářem v rodině a bratrská rivalita mě neustále motivovala. On moc dobře věděl, jak mě popichovat. Pomohlo mi to i naučit se krotit své emoce. Kvůli bratrovi jsem brankářem," vzpomínal.

Brankářské "řemeslo" měl v krvi. "Matka chytávala na škole v házené, dědeček byl fotbalovým brankářem na amatérské úrovni. A otec chodil do branky v týmu se svými kolegy z práce. Když jsme chodili s kamarády hrát, tak do branky vždy posílali ty malé kluky. Mě to ale nevadilo. Já to naopak miloval," řekl Alisson.

Postupně se z něj stal nejlepší brankář brazilské ligy a dostal se i do národního týmu. Všimli si ho i v Evropě a před dvěma roky zamířil do AS Řím, kde se v první sezoně spíše učil, ale v uplynulém ročníku už byl jedničkou a vypracoval se až mezi nejlepší gólmany světa. Nyní by měl svůj vzestup potvrdit v kádru finalisty Ligy mistrů Liverpoolu.

"Mám hroznou radost. Splnil se mi sen, že budu oblékat dres tak prestižního klubu. Je to pro mě obrovský krok vzhůru," řekl pětadvacetiletý brazilský reprezentant.

K přestupu ho ponoukala i největší hvězda Liverpoolu Muhammad Salah, který rovněž působil v AS Řím. "Poslal mi zprávu: ´Hej, na co čekáš. Pojď k nám´," prozradil Alisson. "Tak jsem mu odpověděl, ať je v klidu, že jsem na cestě. Jsem opravdu rád, že mám možnost opět hrát po jeho boku," dodal.