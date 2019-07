Neymar ignoroval začátek letní přípravy PSG, bude potrestán.

Brazilský fotbalista Neymar opět přiživil spekulace o svém předčasném konci v Paris St. Germain a návratu do Barcelony. Sedmadvacetiletý hvězdný útočník a nejdražší hráč světa bez omluvy nedorazil na začátek letní přípravy a francouzský šampion jej za to hodlá potrestat. Pařížský klub ale neuvedl, jaké kroky podnikne.

"Neymar měl dnes dorazit na předsezonní aktivity s týmem, v domluveném čase a na místě ale nebyl, a to bez předchozího souhlasu klubu. Klub toho lituje a podnikne odpovídající kroky," uvedl pařížský klub bez bližších podrobností na svém webu.

O Neymarově návratu do Barcelony se spekuluje už delší dobu. Prezident katalánského klubu minulý týden uvedl, že hvězdný útočník chtěl opustit PSG a vrátit se do Španělska, ale Pařížané jej nechtějí prodat.

Neymar, který před dvěma lety přestoupil z Barcelony do PSG za dosud rekordních 222 milionů eur, má s francouzským mistrem smlouvu do roku 2022. V uplynulé sezoně sice PSG s přehledem vyhrál domácí ligu, ale v Lize mistrů do závěrečných kol opět neprošel. Neymar navíc kvůli zranění zmeškal skoro tři měsíce včetně prohraného osmifinále s Manchesterem United. Zdravotní problémy vyřadily hvězdného útočníka i z jihoamerického šampionátu, který Brazílie na domácí půdě v neděli vyhrála.