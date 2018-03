Neymarův otec vydírá PSG. "Zvyšte mu plat, nebo odejde do Realu"

Sága Neymar pokračuje. Brazilský fotbalový génius je sice momentálně kvůli zranění mimo hru, to mu však nebrání v tom, aby byl středem pozornosti. Fanoušky tentokrát překvapil svou touhou odejít do španělského Realu Madrid. Jeho otec, jenž mu dělá zároveň i agenta, se už měl dokonce dle zahraničního tisku sejít s prezidentem Florentinem Pérezem a řešit s ním případný přestup. Zároveň také vyzval vedení PSG, aby šikovnému hráči zvýšilo plat.

Ještě tomu není ani šest měsíců, co brazilský útočník Neymar přestoupil za rekordní sumu do pařížského PSG, a už to vypadá, že se bude opět stěhovat. Po nedávných spekulacích ohledně jeho návratu do Barcelony, jež z něj udělala fotbalovou hvězdu, se nyní objevila ještě více šokující informace. Šestadvacetiletý hráč má totiž dle zahraničních médií zájem přesídlit do Realu Madrid.

Reprezentant "kanárků" je prakticky už od svého příchodu do Francie nespokojený. Nejprve se pohádal s některými členy kádru, poté zase rozhlašoval, že odmítá nastupovat k zápasům tamní nejvyšší soutěže.

Když už se brazilský fenomén uklidnil a začal se soustředit pouze na fotbal, přišla velká rána v podobě zranění. Kvůli porouchanému kotníku následně zmeškal i odvetné utkání Champions League, v němž PSG nestačilo právě na Real. Klub, jenž o zlatého medailistu z letních olympijských her už několik let stojí.

"Všichni vědí, že jsem Neymara chtěl už jednou podepsat. Dali bychom mu vše, co by potřeboval. Kdyby byl u nás, měl by navíc i větší šanci získat vysněný Zlatý míč," prohlásil před nedávnem madridský boss.

Neymar požaduje zvýšení týdenního platu, jinak odejde

A nyní se zdá, že je Real k zisku vysněné posily skutečně blízko. Neymarův otec, jenž dělá svému synovi zároveň i agenta, už se měl totiž dle deníku Diaria Gol sejít s prezidentem "bílého baletu" Florentinem Pérezem a řešit s ním případný transfer.

"Neymarův otec slíbil prezidentovi Realu, že vyvine nátlak na Nassera Al-Khelaïfiho, aby mladého Brazilce v létě uvolnil," napsal jeden z redaktorů španělského plátku.

To ale není vše. Některé zprávy tvrdí, že rodič nejdražšího fotbalisty světa vyzval vedení Pařížanů, aby jeho synovi zvýšilo plat, jinak z hlavního města Francie uteče. Po bohatých funkcionářích údajně požaduje gáži cirka 17 a půl milionu korun týdně.

Zda k pikantnímu přestupu dojde, ukáže až čas. Jedno je však jisté. Pokud technický rychlík do hlavního města Španělska skutečně zamířil, bude na něm v budoucnu ležet tíha nahradit Cristiana Ronalda.