Obavy v Bratislavě. Superstřelce Šporara chce skoro celá Evropa

Patří k jednomu z nejžhavějších zboží, které je na trhu. Slovinský fotbalový útočník Andraž Šporar v Bratislavě září a tamní ligu kvalitativně značně přesahuje. Vedení klubu potvrdilo příchozí nabídky z mnoha evropských celků a je ochotno jednat o prodeji. Jaká je stanovena cenovka?

Úřadující slovenský mistr už asi tuší, že o svůj klenot brzy přijde. Do Slovanu Bratislava chodí nabídky z mnoha evropských zemí, nad všemi ale vyčnívá ta ze Skotska. "Je pravda, že Celtic Glasgow nám adresoval konkrétní nabídku a projevil enormní zájem o Andraže Šporara," řekl pro klubový web generální ředitel Ivan Kmotrík mladší.

Dle jeho slov se ozvali také mužstva ze Španělska, Francie, Itálie, Portugalska nebo Belgie. "Zájem je veliký a očekáváme, že během přestupního okna bude ještě vyšší," dodal. O hrotového útočníka ze Slovinska se v létě zajímala také pražská Slavia, které by se přesně takový typ zakončovatele hodil.

V médiích se začalo spekulovat, za kolik by hráč mohl ze Slovenska odejít. Hovoří se o sumě kolem 5,5 milionu euro. Kmotrík se ale nechal slyšet, že takovou sumu by neakceptoval. "Myslím si, že jeho cena je mnohem vyšší. Neumím si představit, že bychom Andrara pustili za méně než 7-8 milionu eur," má jasno.

Nutno dodat, že takové peníze jsou za fotbalistu jeho kalibru a formy zasloužené. Šporar si za ligový podzim připsal v 11 zápasech 12 gólů, k tomu úřadoval i v Evropské lize. Tam se v šesti zápasech trefil přesně pětkrát a přidal k tomu dvě asistence. "K realizaci přestupu přistoupíme jen v případě, který bude odpovídat aktuální hodnotě Andraže, přičemž jeho cena se za poslední měsíce ještě zvýšila," uvedl Kmotrík, jenž si je samozřejmě vědom, že povedená podzimní část cenu ještě vyšponovala.

Opětovný zájem Slavie se v zimě (bohužel) očekávat nedá. Trenér Trpišovský jasně proklamoval, že bude posilovat jen v případě, když mu někdo z klíčových hráčů odejde. A na postu útočníka má celek z Edenu přetlak. Alespoň, co se kvantity týče.

Když by se opravdu stalo, že Šporara uloví slavný Celtic, jednalo by se u našich sousedů o fotbalovou bombu. "Pokud přijde v zimě vhodná nabídka a my budeme souhlasit s přestupem, určitě to bude největší přestup ze Slovenska," uzavřel Kmotrík.