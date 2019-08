Odejde Schick z Říma? Zájem má Lipsko či Fiorentina

O fotbalového útočníka AS Řím Patrika Schicka se podle Sky Sport Italia zajímá Lipsko. Třetí celek uplynulého ročníku německé bundesligy by třiadvacetiletého českého reprezentanta rád získal na roční hostování s opcí. Podle webu calciomercato.it jsou ale ve hře o Schickovy služby i Fiorentina, Atalanta Bergamo a Sampdoria Janov, odkud český útočník do Říma přestoupil.

Lipsko, které stejně jako Bergamo čeká start v Lize mistrů, není prvním bundesligovým týmem, který o Schicka projevil zájem. Média už v minulosti několikrát psala o tom, že je sparťanský odchovanec v hledáčku Borussie Dortmund. Mezi uchazeče údajně patřily i Everton, Lyon či Marseille.

O Schickově budoucnosti se spekuluje už dlouho. Do italské metropole zamířil před dvěma lety ze Sampdorie podle médií za 38 milionů eur (téměř miliardu korun). V dresu AS však dosud nenaplnil očekávání. V 58 soutěžních zápasech se trefil pouze osmkrát.

Už před červnovým reprezentačním srazem Schick novinářům řekl, že si svou budoucností v Římě není jistý, přestože má s klubem smlouvu do roku 2022. AS po nepovedené sezoně, kdy skončilo v Serii A až šesté, angažovalo nového trenéra Paula Fonsecu a sportovního ředitele Gianlucu Petrachiho.