Plzeň ulovila Kayambu z Opavy, zatím ho však nechá hostovat

Záložník Joel Kayamba přestoupil z Opavy do Viktorie Plzeň. Šestadvacetiletý fotbalista z Demokratické republiky Kongo podepsal s obhájcem titulu smlouvu do roku 2022, ale do konce podzimní části sezony ještě zůstane ve slezském celku na hostování.

Kayamba působí v českém fotbale od roku 2013, postupně hrál v Hlinsku, Příbrami, Hradci Králové a v Pardubicích. Do Opavy přišel loni v létě a deseti góly v 28 zápasech jí pomohl k postupu do první ligy. V nejvyšší soutěži zatím odehrál čtyři utkání a dal jednu branku.

"Jde o velmi zajímavého hráče, který nás zaujal a vidíme v něm velký potenciál," uvedl na klubovém webu generální manažer Viktorie Adolf Šádek. "Hráč se k nám připojí na startu zimní přípravy. Myslíme si, že je to správné řešení," dodal funkcionář.