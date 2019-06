Případ Ngadeu: půjde za penězi, nebo ho zláká Liga mistrů?

Jeho odchod ze Slavie je velmi pravděpodobný. Michael Ngadeu-Ngadjui má za sebou podařenou sezonu, ve které dominoval. Defenzivní oporu by do svých řad rád získal belgický KAA Gent, který již aktivoval výkupní klauzuli. I přes to však není zdaleka nic hotové.

Obránce sešívaných je nyní na Africkém poháru národů, kde v barvách Kamerunu příští týden v úterý rozehraje turnaj proti Guiney-Bissau. Do toho ale musí řešit i své soukromé záležitosti. Je totiž dost možné, že jeho fotbalová budoucnost už nebude v Praze.

"Jeden klub aktivoval výstupní klauzuli (4,5 milionu euro), obě strany teď spolu jednají. Michaela ale nechceme stresovat během mistrovství Afriky," prohlásil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Tím celkem, který projevil zájem, je belgický KAA Gent. Pro něj by se jednalo o nejdražší nákup historie. Existuje ale bod, na kterém by celý transfer mohl ztroskotat. Pátý celek ligové tabulky za uplynulý ročník totiž nechce zaplatit celou částku najednou, nýbrž na splátky. To se Slavii nemusí líbit a z obchodu může sejít. Podobnou praktiku zkusil v zimě anglický Fulham a nepochodil.

Osmadvacetiletý zadák by byl pro Gent už čtvrtou posilou do obrany. Do klubu, jenž hraje nejvyšší belgickou Jupiler League, už v létě přišli Reuben Yerna z Trenčína, Jan ven den Bergh z Beerschotu a Alessio Castro-Montes z Eupenu.

Ngadeua čeká rozhodování, jestli má vůbec smysl opouštět Slavii kvůli takové adrese. Jediné, v čem by si polepšil, jsou finance. Gent mu prý nabízí o 25 tisíc euro měsíčně více než klub z Edenu. Ve Slavii má ale zaručenou pohárovou Evropu. S trochou štěstí se mu podaří zahrát si i slavnou Ligu mistrů. To celek z Belgie čekají pouze utkání v lize.

"Jasno by mělo být během několika dnů," okomentoval situaci sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Zlákají Ngadeua peníze a opustí Eden? Nebo si miláček vršovického publika zvolí fotbalovou cestu a pokusí se se spoluhráči navázat na titul a vykopat vysněnou Ligu mistrů?

Ať tak či onak, Slavia před začátkem letní přípravy přivedla z Jablonce pro jistotu mimo jiné stopera Davida Hovorku.