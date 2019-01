Proč odešel Zidane z Realu? Týká se to Ronalda

Fotbalová veřejnost se dlouho dohaduje, proč úspěšný trenér Realu Madrid Zinedine Zidane skončil. Sám kouč dříve uvedl, že za jeho odchodem stojí ztráta motivace. Bývalý prezident klubu Ramón Calderon to však vidí jinak.

Jednalo se o velký šok. Francouzská fotbalová legenda dokázala v roce 2018 s Realem potřetí v řadě ovládnout slavnou Ligu mistrů. Sám kouč to okomentoval slovy, že už prý nemá motivaci s týmem pracovat dál, protože už všeho dosáhl. Podle slov bývalého prezidenta Calderóna je to ale jinak.

V rozhovoru po deník As uvedl, že se jednalo hlavně o rozhodující slovo trenéra ohledně obchodů s fotbalisty. "Zidane chtěl mít v případě prodejů a získávání nových hráčů rozhodující pravomoce. Třeba trval na tom, aby Cristiano Ronaldo v klubu zůstal a místo něj se prodal Bale. Pérez však udělal přesný opak," uvedl šestasedmdesátiletý Calderón. To prý byla hlavní příčina Zidanova konce.

Nutno dodat, že odchod dvou opor, byť jedna nehrála, ale trénovala, Real velmi oslabila. Nástupce Francouze Julen Lopetegui vydržel jen pár zápasů, následně byl nahrazen současným lodivodem Santiagem Solarim. Ale ani pod ním mužstvo neklape, jak by mělo. Bílý balet je v lize daleko od prvního místa, jediné plus je tak postup do jarní fáze Ligy mistrů.