Real je blíž k získání Hazarda, chystá za něj tučný balík

Jeho přestup z Anglie do Španělska je veřejným tajemstvím. O tom, že belgický záložník Eden Hazard se přesune v letní přestávce z Chelsea do Realu Madrid, ví všichni fotbaloví fanoušci. Nyní se ale celá věc pohnula. Vítěz Evropské ligy se dohodl s kupcem na odstupném a připíše s na účet velmi slušných 100 milionů euro za přestup (přes 2,5 miliardy korun).

Podle všeho se Belgičan připojí k novým spoluhráčům z Realu, jen co do Londýna připutuje slíbená částka z Madridu. Do toho ještě nejsou zahrnuty další poplatky za případné bonusy. Sám Hazard naznačil odchod z Chelsea ihned poté, co s ní minulý týden zvítězil ve finále Evropské ligy. "Myslím, že je to sbohem, ale ve fotbale nikdy nevíte," řekl po výhře 4:1 28letý Belgičan.

V té době se totiž Real nemohl s Chelsea ještě dohodnout na přestupní částce. Stačil ale týden a celá záležitost dojde, zdá se, k úspěšnému konci, který by měly oba týmy v následujících dnech potvrdit, jak naznačil britský list The Guardian. Aktuálně oba kluby připravují smlouvu, jež hodlají podepsat.

Nyní už jeho odchodu nic nebrání. Se ztrátou v záložní řadě počítal také i trenér Chelsea Maurizio Sarri, který o touze Hazarda opustit Blues věděl delší dobu. "Jak víte, tak je to skvělý hráč, ale musíte s ním strávit 2-3 měsíce, abyste ho pochopili jako člověka. Když tak učiníte, zjistíte, že je to úžasný muž. Věděl jsem, že che odejít, chtěl jsem však respektovat jeho rozhodnutí," prozradil italský kouč situaci okolo Hazarda.

Belgický záložník opustí Chelsea po sedmi letech. Na Stamford Bridge zažil úspěšné období, neboť s anglickým klubem vyhrál dvakrát Premier League, jednou FA Cup a v roce 2013, stejně jako letos, s ní slavil triumf v Evropské lize.

Real Madrid tak pokračuje v přestavbě a posilování kádru po historicky neúspěšné sezoně, ve které nezískal ani jednu trofej. V domácí soutěži skončil třetí s odstupem dvanácti bodů na vítězného rivala z Barcelony, v Lize mistrů ho v osmifinále šokoval Ajax a ani ve Španělském poháru se mu nedařilo podle představ. Hazard bude pro královský klub z Madridu již třetí posilou v letní přestávce. Už dříve přišli na Santiago Bernabéu Éder Militao Porta a Luka Jović z Frankfurtu.