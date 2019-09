Ronaldo přiznal: K mému přestupu do Arsenalu chyběl krůček

Hovořilo se o tom, v kuloárech se o tom mnohé napsalo. Nyní je to potvrzené. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo mohl hrát za londýnský Arsenal. Kanonýři tak mohli před šestnácti lety získat světového hráče, s kterým by byl chod klubu zcela jiný. Co o svém (ne)přestupu řekl samotný Portugalec?

V mnoha rozhovorech se bývalý trenér Gunners Arséne Wenger zmínil, že byl blízko získání hráčů jako Ronaldo, Ibrahimovič nebo Benzema. Jak to ve skutečnosti bylo, ví jen on sám. Nyní je ale jisté, že o portugalském kapitánovi mluvil pravdu.

"Bylo to velmi blízko. Chyběl pouze jeden krůček k tomu, abych hrál za Arsenal. Vážně," uvedl hvězdný fotbalista v interview pro ITV s celoživotním příznivcem Arsenalu Piersem Morganem. Ronaldo si ale v roce 2003 zvolil Manchester United, kde se následně stal nejlepším hráčem ligy a planety.

Britský novinář se snažil přesvědčit, že ani teď není na přesun do Londýna pozdě. "Dokážu si představit útok: Aubameyang, Lacazette, Pepé, Ronaldo. Myslím si, že bychom vyhráli úplně vše," zasnil se a předal Cristianovi arsenalský dres s číslem 7.

Ronaldo ho přijmul, poděkoval a řekl. "Nakonec to nevyšlo, ale strašně moc si vážím toho, co pro mě Arsenal udělal. Speciálně Arséne Wenger. Ve fotbale nikdy nevíte, kde budete hrát. Takový je holt život. Arsenal je ale fantastický klub," dokončil své povídání čtyřiatřicetiletý útočník.