Rozhodnuto. Ibrahimovič podepsal kontrakt s LA Galaxy

Útočník Zlatan Ibrahimovic bude hrát za Los Angeles Galaxy. Do týmu pětinásobného vítěze zámořské MLS přišel šestatřicetiletý švédský fotbalista nedlouho poté, co předčasně ukončil smlouvu s Manchesterem United. "Po působení v Evropě, kde jsem hrál za nejlepší kluby na světě a získal 33 trofejí, jsem se rozhodl jít do USA. A vybral jsem si k tomu Galaxy," řekl Ibrahimovic v rozhovoru pro deník LA Times, kde klub také formou celostránkové reklamy informoval o hráčově příchodu. "Přišel jsem hrát fotbal a jsem připravený. Nic jiného mě nezajímá," dodal.

Ibrahimovic podle médií podepsal s klubem dvouletou smlouvu, která by mu měla vynést tři miliony dolarů (asi 62 milionů korun). "Dal jasně najevo, že nepřišel kvůli penězům. Chce vyhrát ligu a hodně toho kvůli příchodu k nám obětoval," přidal zástupce majitele klubu Dan Beckerman.

Útočník, který za Švédsko nastřílel ve 116 zápasech rekordních 62 branek, přišel do Manchesteru před dvěma lety z Paris St. Germain. Loni v dubnu si však vážně zranil koleno a od té doby zasáhl v dresu United do pouhých sedmi zápasů a dal jedinou branku.