Rychlý útěk z Ruska? O Krále se zajímají kluby z Anglie

Tak to by bylo něco. Mladý reprezentační záložník Alex Král by se z ruského Spartaku Moskva mohl stěhovat na mnohem lukrativnější adresu. O bývalého fotbalistu Slavie je dle serveru championat.com, jenž odkazuje na ostrovní média, veliký zájem v nejvyšší anglické lize.

Everton a další dva nejmenované kluby z Premier League. To je výčet obdivovatelů, kteří by rádi na svou soupisku zařadili talentovaného středního záložníka Alexe Krále. Hráč, jenž v létě zamířil do Moskvy za dvanáct milionů liber, by tak mohl udělat další zásadní krok v kariéře.

Do hledáčku několika britských celků se dostal především díky skvělým jarním výkonům v sešívaném dresu, na které později navázal v reprezentaci. Jak pro šikulu, kterého si svět pamatuje díky podobě s brazilským obráncem Davidem Luizem, tak pro celý český fotbal by se jednalo o parádní úspěch a příslib do budoucnosti. Přeci jen, anglická liga je sen většiny malých fotbalistů.

Jednadvacetiletého agilního záložníka prý v utkání 14. kola ruské ligy sledovaly hned tři anglické týmy, přičemž jedním z nich byl Everton. Toffies, jak se mužstvu přezdívá, se netají dlouhodobým zájmem o bývalého stopera Teplic.

Král má za sebou pět utkání za Spartak Moskva. V posledním z nich jeho tým dokázal porazit Lokomotiv tři nula. V tabulce se nachází na sedmé pozici.

Přijde po letním odchodu ze Slavie hned zimní přesun do Anglie?