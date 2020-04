Šance pro United? Tottenham se chystá zbavit hvězdného Kanea

Současná situace je pro fotbalové činovníky a samotné hráče velmi bolestivá. Hráčům chybí pravidelný pohyb a zaběhnutý režim, klubu zase peníze od sponzorů či televizních přenosů. A tak se logicky bojí o budoucnost. Anglický Tottenham dokonce natolik, že jejich šéf Daniel Levy bude ochoten prodat největší hvězdu týmu a kapitána reprezentace Harryho Kanea.

Obava londýnského celku je pochopitelná. Kohouti jsou totiž tíženi monstrózní sumou, kterou musí splatit za nový stadion (z jedné miliardy zbývá doplatit 637 milionů liber) a zároveň dluží i na poplatcích za nakoupené hráče (83 mil. liber).

Jak z takové šlamastiky ven?

Jedno řešení by tu bylo. Severolondýnský klub má ve svých řadách jednoho z nejlepších útočníků na světě, navíc kapitána a modlu národního týmu. Sám předseda Daniel Levy se nechal slyšet, že z obavy o budoucnost je ochoten naslouchat nabídkám, které se budou pohybovat kolem 200 milionů liber.

Masivní dluhy můžou způsobit odchod ikony mužstva. V britských médiích se hned začalo spekulovat o zájmu Manchesteru United. Na přestup Kanea ukazuje i fakt, že samotný fotbalista se vyjádřil, že pokud se nezačnou vyhrávat trofeje, časem odejde. A blízká budoucnost nějaké výrazné zlepšení nenaznačuje.

Pro kouče Mourinha, jenž působí v Tottenhamu od loňského listopadu, by to znamenalo ještě větší problémy se stavěním sestavy než doposud.

Kdyby se opravdu povedlo Hurikána, jak se Kaneovi přezdívá (Harry Kane = hurricane anglicky, pozn. red.), udat za částku 200 milionů liber, jednalo by se o překonání přestupního rekordu. Ten drží Brazilec Neymar, když za něj v roce 2017 vysázela Paříž Barceloně 198 milionů liber.

Pro Tottenham se jedná o jednu z možností, jak z krize ven. Aktuální doba během koronaviru ale očekává spíše přísné utažení opasků a citelnou změnu přestupních částek, tudíž moc reálná není.

Nebo ano? Pro Manchester United a jeho fanoušky by se jednalo o velkou vzpruhu. Od dob Cristiana Ronalda či Waynea Rooneyho by zase trávník na Old Trafford brázdil světoznámý kanonýr.