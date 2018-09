Slavia vzhledem k marodce angažovala Traorého a Matouška

Fotbalová Slavia vzhledem k velké marodce ve středu pole přivedla v probíhající podzimní sezoně hned dvě posily do zálohy. Úřadující ligový vicemistr si předčasně stáhl z hostování v Příbrami dvacetiletého talentovaného Jana Matouška, kterého Pražané koupili od středočeského klubu už v srpnu. Červenobílí angažovali také Ibrahima Traorého. Devětadvacetiletý středopolař z Pobřeží slonoviny přišel do Edenu ze Zlína na hostování do konce podzimu s opcí.

Matoušek podepsal v Edenu před necelým měsícem smlouvu na čtyři roky a podzim měl ještě strávit na hostování v Příbrami. Rozsáhlá marodka v záložní řadě ale donutila Slavii k tomu, aby se s klubem od Litavky dohodla na hráčově předčasném příchodu.

"Podobně jako příchodem Traorého tím řešíme současný stav kádru a zranění některých hráčů. Původně měl Honza zůstat v Příbrami do zimy, nakonec se vše ale o čtyři měsíce uspíšilo. Vážíme si toho, že nám Příbram vyšla vstříc. Honza má velkou chuť se poprat o místo v týmu již nyní," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Matoušek patří k největším talentům českého fotbalu a vyniká mimo jiné mimořádnou rychlostí. V minulé sezoně 11 góly vystřílel Příbrami postup z druhé ligy a byl zvolen nejlepším hráčem soutěže. V tomto ročníku první ligy, který je pro něj premiérovým, zatím v sedmi kolech vstřelil čtyři branky.

"Děkuji (příbramskému šéfovi) Jardovi Starkovi za uvolnění Jana Matouška již v tomto přestupním termínu. Velmi si toho vážím. Současně si Slavia je velmi dobře vědoma své odpovědnosti k tomuto mladému hráči. Jan Nezmar a (kouč) Jindřich Trpišovský budou věnovat jeho komplexnímu rozvoji mimořádnou pozornost," uvedl na twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Traoré patřil ve Zlíně k tahounům a zahrál si s ním v minulé sezoně Evropskou ligu. V Česku je už čtyři roky, nejprve působil v druholigovém Táborsku. V nejvyšší soutěži má odehráno 52 zápasů a dal dva góly.

"Ibru jsme přivedli hlavně proto, že se nám zejména kvůli zranění výrazně omezila možnosti výběru hráčů ve středu pole. Kuba Hromada z toho opět vypadl a bude mít co dělat, aby se do toho v průběhu podzimu vrátil. A nechceme přetížit Tomáše Součka a Josefa Hušbauera," řekl Nezmar.

"Je to typ hráče, který může naskakovat jako štít i jako ofenzivnější střední záložník, takže se nám velmi hodil. Navíc má teď velmi dobrou formu, což prokazoval v zápasech za Zlín," dodal Nezmar.

Sportovní ředitel zlínského klubu Zdeněk Grygera považuje pro Traorého nabídku z takového klubu, jakým je Slavia, za velkou výzvu. "Bylo to jeho přání. Proto nemělo smysl mu stát ve štěstí i v jeho dalším rozvoji. Přeji mu jménem všech ve zlínském vedení všechno nejlepší v novém angažmá. Děkujeme mu za jeho perfektní práci, kterou zde po celou dobu svého působení vykonal," uvedl Grygera v tiskovém prohlášení zlínského klubu.