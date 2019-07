Sparta si pojistila svůj klenot. Olomouc podepsala útočníka Tandira

Šestnáctiletý útočník Adam Hložek podepsal s vedením fotbalistů Sparty tříletou smlouvu, což je maximální doba, kterou klub hráči do 18 let může nabídnout. Letenští o tom informovali na svém webu.

"Jsem moc rád, že jsem podepsal se Spartou novou smlouvu. Doufám, že nová sezona bude o dost lepší, než byla ta minulá z pohledu týmového i mého," řekl pro klubový web Hložek, který 25. července oslaví sedmnáctiny.

"Je to výborný dárek k narozeninám, ale moje motivace zůstávají stejné. Mým cílem je získat se Spartou titul," dodal Hložek, který loni v listopadu debutoval v lize jako nejmladší hráč Pražanů v historii. Za Letenské nastoupil v nejvyšší soutěži ke 20 duelům, v nichž se trefil třikrát.

"Adam Hložek je velký talent nejen Sparty, ale celého českého fotbalu. Nesmíme ale zapomínat na to, že je to stále velmi mladý kluk, kterému bude teprve sedmnáct let. Potřebuje od nás všech čas, což je potřeba zdůraznit obzvlášť v dnešní době, kdy téměř nikdo nemá dostatek trpělivosti," prohlásil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Adam musí přirozeně dospívat a rozvíjet se. Jako člověk i jako fotbalista. Chceme se podílet na tom, aby byl jeho hráčský i osobnostní vývoj nadále postupný. Těšíme se, že budeme nadále společně pracovat na tom, že z Adama vyroste úspěšný hráč. Má pro to totiž ty nejlepší předpoklady," dodal bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Sigma našla posilu do útoku

Olomouc angažovala bosenského fotbalistu Ismara Tandira. Téměř dvoumetrový útočník, který v minulé sezoně za Ružomberok vstřelil devět ligových gólů, podepsal se Sigmou dvouletou smlouvu.

Třiadvacetiletý Tandir už v České republice krátce působil loni na jaře, kdy za druholigový Frýdek-Místek zaznamenal pět branek v devíti utkáních. Rodák z Frankfurtu má za sebou také angažmá ve Francii, USA, Islandu nebo Srbsku.

"Česká liga má více kvalit než ta slovenská, těším se na nové výzvy a práci pod osobností, jakou je trenér (Radoslav) Látal. Zatím se s týmem sžívám, ale kluci v kabině mě přivítali dobře. Potřebuji se teď dostat do zápasového tempa a ukázat, že Sigmě mohu pomoct," uvedl Tandir pro web olomouckého klubu.

"Jsme rádi, že jsme získali mladého perspektivního útočníka s výbornou postavou. Přejeme Izzymu, aby se u nás dobře cítil a dařilo se mu na hřišti," dodal sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Liberec získal na přestup Kačarabu

Fotbalový stoper Taras Kačaraba přestoupil ze Šachtaru Doněck do Liberce, s nímž podepsal tříletou smlouvu. Slovan o tom informoval na svém webu. Čtyřiadvacetiletý Ukrajinec působí na severu Čech od ledna 2018, kdy přišel na hostování.

Liberec řešil situaci s Kačarabou delší dobu. Přestože se mu nejprve povedlo s obráncem prodloužit hostování do konce tohoto roku, hrozilo, že si ho ukrajinský mistr stáhne v létě zpět.

"Taras v minulém roce zaznamenal velký výkonnostní vzestup a postupně se stal pilířem naší defenzivy. Kromě Šachtaru tak o něho začaly projevovat zájem i další kluby. Proto jsme rádi, že se nám nakonec po dlouhých jednáních podařilo dotáhnout jeho definitivní přestup do našeho klubu," řekl pro web Slovanu sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

"Pomohlo tomu, že se Taras v Liberci cítí dobře, naučil se řeč a sám měl zájem u nás pokračovat," uvedl Koukal. Kačaraba nastoupil za Slovan do 40 ligových zápasů, v nichž vstřelil gól.

Do Jablonce míří další Černohorec

Fotbalisty Jablonce posílí Černohorec Zoran Petrovič. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč, který naposledy působil v Titogradu, podepíše se severočeským klubem tříletou smlouvu. Jablonečtí o tom informovali na sociální síti twitter s tím, že k dotažení transferu zbývá dořešit jen administrativní detaily.

Petrovič se v Jablonci sejde s krajanem Vladimirem Jovovičem, černohorským reprezentačním záložníkem, který patří ke stabilním hráčům základní sestavy Severočechů.