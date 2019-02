Sparta získala z Karviné stopera Panáka

Fotbalová Sparta krátce před uzávěrkou přestupů získala další očekávanou posilu Filipa Panáka z Karviné. Momentálně zraněný třiadvacetiletý stoper či záložník podepsal na Letné smlouvu do léta 2022. Klub to oznámil na svém webu.

"Filipa jsme sledovali delší dobu. Jedná se o hráče s velkou herní inteligencí, což dokazuje jeho univerzálnost a schopnost nastoupit i v záložní řadě na všech pozicích. Nicméně pro budoucnost v něm vidíme středního obránce, protože naplňuje naše představy o konstruktivním stoperovi," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Panák působil v Karviné od roku 2014 a v lize si připsal 69 zápasů a sedm branek. Dlouho hrával v záloze, tehdy se o něj zajímala i Slavia. Na podzim nastupoval v obraně, kde zaujal Spartu. V říjnu se ale zranil a od té doby se zotavuje. V poslední době se léčí i pod dohledem Sparty.

"Věděli jsme, že Filip není zdravotně úplně v pořádku, přesto mu věříme. Budeme mít trpělivost, dostane od nás čas, protože jsme ho sledovali dlouhodobě a víme, jaký je v něm potenciál," uvedl trenér Zdeněk Ščasný.

Panák věří, že do měsíce by mohl začít s novými spoluhráči naplno trénovat. "Nechci říkat přesné datum, protože už se to několikrát odložilo. Ale do měsíce bych rád byl v plném tréninku," uvedl Panák. "Bohužel nemůžu zatím být s klukama na hřišti, ale v šatně jsem s nimi. Péče o tým a všichni lidé, co jsou kolem nás, to na mě působí ohromně pozitivně," dodal.

Sparta kvůli Panákovi vzdala i jednání o možném návratu svého odchovance Jakuba Brabce. Reprezentační stoper se tento týden dohodl na hostování v Plzni. "Od jeho agenta jsme v létě minulého roku dostali informaci, že by se Kuba moc rád vrátil do Sparty. To pro nás bylo velice zajímavé a vážně jsme se tím zabývali. Nicméně agent nám sdělil, že Jakub se vrátí pouze v případě, že klub splní veškeré finanční požadavky, z nichž hráč nechtěl slevit. A to pro nás bylo neakceptovatelné," řekl Rosický.

"Proto jsme z možnosti získat ho na roční hostování upustili a Jakub si vybral angažmá v Turecku. V tomto přestupním období, když byla možnost Jakuba opět získat, jsme již pracovali na příchodu Filipa Panáka a v přípravě náš talentovaný odchovanec Plechatý zaujal trenéry natolik, že si ho chtěli ponechat v kádru," dodal.