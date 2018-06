Touré chce zůstat v Anglii. Požaduje jednu libru týdně

Nedávno obvinil trenéra Pepa Guardiolu z rasismu, nyní dokázal fanoušky znovu šokovat. Fotbalista Yaya Touré, jenž skončil po letošní sezoně u šampionů Manchesteru City, plánuje zůstat v anglické Premier League. Po týmu z top šestky, který ho angažuje, požaduje pouze symbolickou výplatu v podobě jedné libry týdně.

Jejich spor řeší celá Anglie. Bývalý hráč Manchesteru City Yaya Touré v pondělí překvapil všechny fanoušky, když obvinil španělského kouče Pepa Guardiolu, pod nímž nastoupil v letošní sezoně jen k deseti ligovým duelům, z rasismu.

"Rád bych rozbil mýtus o Guardiolovi. Byl ke mně krutý. Myslíte, že Barcelona by něco takového provedla Iniestovi? Proto mě napadlo, jestli není problém v barvě mojí kůže. Guardiola to nikdy nepřizná, na to je příliš inteligentní. Ale až v základu postaví pět Afričanů, ne naturalizovaných, tak mu pošlu dort," uvedl v rozhovoru pro magazín France Football s tím, že na něj úspěšný trenér vždy žárlil a bral jej za rivala.

K samotnému hráči se vzápětí přidal také jeho agent Dimitri Selu, který tvrdí, že "modrý" Manchester ztratil důvěru afrických fanoušků. "Pep proti sobě obrátil celou Afriku, načež se mnozí příznivci od vrátili od City," prohlásil.

Nyní dokázala nerozlučná dvojka znovu šokovat všechny fanoušky. Selu totiž prohlásil, že Touré plánuje zůstat v anglické Premier League, aby Guardiolovi dokázal, jakou udělal chybu, když jej nestavěl.

"Yaya má mnoho nabídek z různých zemí, kde mu jsou týmy schopny zaplatit spoustu peněz. My jsme se ale rozhodli, že zůstane v Anglii, aby ho měl Guardiola na očích. Zároveň chceme dokázat fanouškům City, že Yaya stále umí hrát fotbal. Další sezonu chce hrát v Premier League," objasnil agent.

Zkušený středopolař by rád zamířil do elitního klubu, přičemž po budoucím zaměstnavateli požaduje jen symbolický výdělek. "V dnešní době, kdy se vyplácí hráčům vysoké částky, oficiálně prohlašuji, že je Yaya připravený vstoupit do jakéhokoliv anglického klubu z elitní šestky a požaduje jednu libru týdně. V případě úspěchů ale musí být ve smlouvě vypsané bonusy," řekl Selu.

Pětatřicetiletý záložník by tak pořádně slevil oproti svým minulým výdělkům, třeba v "citizens" pobíral týdenní gáži ve výší 200 tisíc liber. Pomohou mu nízké nároky k zisku dalšího velkého angažmá?