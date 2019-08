V Anglii skončilo rozhazování peněz, nejvíce se činil Arsenal

Anglické fotbalové kluby hrající nejvyšší soutěž Premier League utratily podle společnosti Deloitte v letním přestupovém období za posily 1,41 miliardy liber (zhruba 39,5 miliardy korun). O dvě stě milionů liber tak zůstaly za rekordem z roku 2017.

Přestupové období, které v Anglii začalo 16. května, skončilo ve čtvrtek. Během posledního dne provedly kluby za 170 milionů liber (přes 4,7 miliardy korun) pouze 18 obchodů, což je nejméně přestupů od roku 2009.

Nejvíce za posily vydal Arsenal, který musel sáhnout pro 155 milionů liber (přes 4,3 miliardy korun). Na obrázku můžete vidět všechny letní příchody ke Gunners.

Our summer 2019 recruits 😎



✏️ Describe this transfer window using just ONE word: _____ pic.twitter.com/mqBsLb1Z6L