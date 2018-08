Vacek míří do Dánska. V Odense by měl být lídrem

Fotbalista Kamil Vacek mění polskou ligu za dánskou. Devítinásobný reprezentant přestoupil z Vratislavi do Odense, kde jednatřicetiletý záložník podepsal smlouvu na dva roky.

"Získali jsme univerzálního hráče, který může nastoupit v záloze na více pozicích a který by měl být lídrem. Vidíme ho jako opravdu velkou posilu," řekl pro klubový web sportovní ředitel Odense Jesper Hansen. "Je to opravdu dobrý záložník a měl by být rozdílovým hráčem. Naši skauti ho dlouho sledovali a nyní jsme využili šanci, jelikož se jeho bývalý klub rozhodl vydat jinou cestou," dodal trenér Jakob Michelsen.

Vacek je odchovancem Olomouce, následně prošel Bielefeldem, Spartou, Chievem Verona, Mladou Boleslaví, Gliwicemi, Maccabi Haifa a v minulé sezoně odehrál 25 zápasů za Vratislav. Po mládežnických reprezentacích se objevil i v prvním týmu a to na devět zápasů. Naposledy ale reprezentoval v březnu 2016.

Odense je tradiční dánský celek, který má na kontě tři tituly a pět zisků poháru. V roce 2011 byl druhý, ale poslední dobou se propadl do průměru. V posledních dvou sezonách bojoval o záchranu, když v té poslední obsadil konečnou desátou příčku. V tomto ročníku má po šesti kolech pouhé dva body a je poslední v tabulce.