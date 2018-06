VIDEO: Rooney odchází do MLS. Rozloučil se s ním i United

Po roce opět mění dres. Anglický útočník Wayne Rooney se rozhodl pokračovat ve své kariéře v americké MLS, kam jej zlákal celek D.C. United. S hvězdným hráčem se kromě Evertonu, kde v uplynulé sezoně působil, rozloučil také Manchester United. Přední anglický celek sdílel na twitterovém účtu video, v němž zaznamenal nejlepší okamžiky své legendy.

Celou dosavadní kariéru působil v nejvyšší anglické soutěži, nyní slavný útočník Wayne Rooney poprvé zamíří do zahraničí. Od nové sezony bude působit v týmu D.C. United hrajícím americkou soutěž Major League Soccer. V hlavním městě USA podepsal luxusní kontrakt, díky němuž se stane vůbec nejlépe placeným hráčem v historii washingtonského mužstva.

Dvaatřicetiletý borec zároveň navázal na své anglické předchůdce, kteří se rozhodli dohrát kariéru právě v Americe. Již dříve do MLS zamířili třeba David Beckham, liverpoolská ikona Steven Gerrard či Frank Lampard. V současnosti zde působí i švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovič, jenž hájí barvy LA Galaxy.

Není tak divu, že se odchovanec Evertonu, do nějž se loni vrátil po třináctiletém působení v Manchesteru United, na novou výzvu těší. "Přestup do Ameriky a MLS je pro mne naplněním dalšího profesního cíle. Toužím tu uspět a dám D.C. ze sebe sto procent, stejně jako jsem to dělal v každém týmu, za který jsem hrál," uvedl pro web nového chlebodárce.

Skvělé gesto Manchesteru

Na Rooneyho odchod z domácí scény zareagoval kromě tisícovek fanoušků také již zmíněný mančaft z Old Trafford, s nímž liverpoolský rodák získal celkem šestnáct trofejí, načež se stal jednou z klubových legend.

"Rudí ďáblové" vytvořili pro bývalého plejera emotivní video, v němž zaznamenali jeho nejlepší okamžiky v červeném dresu. "Děkujeme za vzpomínky. Přejeme hodně štěstí v MLS, Wayne," doplnili k příspěvku.

