Vyztuží Sparta obranu? Na Letnou má přijít posila z Itálie

Nejistá hra v obraně. Mnoho obdržených branek. To je mimo jiné důvodem rozpačitého startu Sparty do nové sezony, a proto chce vedení na daném místě posílit. Na hostování by měl dorazit Slovák Dávid Hancko z italské Fiorentiny.

Tři utkání, tři různé stoperské dvojice: Štětina-Kaya, Štětina-Radakovič, Štětina-Costa. Už jen tento fakt ukazuje na nestálost ve sparťanské obraně a hledání ideální chemie. Vyřešit by to mohla posila z Apeninského poloostrova.

Italský server fiorentinanews.com informuje o vyjednávání mezi Spartou a Fiorentinou. Předmětem je slovenský zadák Dávid Hancko, jenž je schopen zahrát jak na levém kraji obrany, tak uprostřed. Během jednoho měsíce by se tak mohl po Martinu Graiciarovi stát druhou akvizicí, která přišla Z Fiorentiny do Prahy.

Letenští ale nejsou jedinými, kdo o mladého univerzála stojí. O vytáhlého rodáka z Prievidze stojí také druholigové Empoli. Dle posledních zpráv ale byla Sparta v obchodování aktivnější a boj měla vyhrát.

Dočká se tedy Václav Jílek kýžené posily do zadních řad? Hancko by byla již sedmá posila v tomto přestupním období.