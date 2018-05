Wenger: Má největší chyba? Nedotažený přestup Ronalda

Pronesl zatím nejpřekvapivější prohlášení v trenérské kariéře: Arsène Wenger, který skončil na lavičce londýnského Arsenalu, se v rozhovoru pro klubový web rozpovídal o svých chybách. Za tu vůbec největší považuje nedotažený přestup portugalského snajpra Cristiana Ronalda, jenž měl do jeho klubu kdysi namířeno.

Skončila jedna velká éra. Arsène Wenger opustil po letošní sezoně londýnský Arsenal, kde působil neuvěřitelných dvaadvacet let. O zkušeném stratégovi, který bude navždy zapsaný v klubové historii, však fanoušci mluví i po jeho konci na lavičce.

V novém rozhovoru pro oficiální web třináctinásobného šampiona anglické Premier League totiž osmašedesátiletý Francouz příznivcům poodhalil největší chybu, jíž udělal během své trenérské kariéry.

A dokázal všechny pořádně šokovat. Místo předpokládaného taktického přešlápnutí uvedl nedotažený přestup Cristiana Ronalda z roku 2003. Tehdy ještě nepříliš známý fotbalista byl právě ve Wengerově mužstvu na zkoušce, kvůli dlouhému otálení ale nakonec zamířil do konkurenčního Manchesteru United.

"Přišel na testy se svou matkou a přestup byl skoro na spadnutí. My jsme však příliš dlouho váhali a mezitím se odehrál přátelský zápas mezi Sportingem Lisabon a Manchesterem United, kde Ronaldo zazářil. Rudí ďáblové za něj poté nabídli 12 milionů liber, což jsme si my tehdy nemohli dovolit zaplatit," přiznal Wenger.

"Dokážete si představit, jaké by to bylo, kdybychom měli Ronalda společně v útoku s Thierrym Henrym? Určitě by to trochu změnilo historii mého pobytu v Arsenalu. Na místo toho ale Cristiano nakonec válel s Rooneym a van Nisterloyem, kteří tvořili společně s Giggsem a Scholesem výjimečný tým."

Nepodepsání hráče, jenž se stal jednou z největších fotbalových ikon současné kopané, bude rodáka ze Štraburku trápit dost možná do konce života. "Nedotažení přestupu Cristiana Ronalda považuji za největší kariérní chybu. Neměli jsme tak dlouho váhat," uzavřel.

Navíc Wenger momentálně řeší také svou budoucnost, po odchodu ze severního Londýna totiž stále nenašel nové angažmá.