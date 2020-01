West Ham nabízí za Součka půl miliardy, hráč letí na obhlídku

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček je blízko přestupu z pražské Slavie do anglického klubu West Ham United. Čtyřiadvacetiletý záložník v Londýně absolvuje testy, zdravotní prohlídku a jednání o smlouvě. Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka by se Souček v případě, že se přestup uskuteční, mohl stát nejdražším českým fotbalistou, který odešel do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, za nějž Dortmund zaplatil před 19 lety Spartě 504 milionů korun.

"Letím se tam podívat na klub, který má skvělou historii. Když to dopadne, budu rád. Rozhodnu se na místě. Je to Premier League, sen snad každého fotbalisty," citoval Součka server iSport.cz.

Podle britského listu The Guardian sedmnáctý tým Premier League zvýšil svou počáteční nabídku 15 milionů eur (379 milionů korun). Právě v této výši měl Souček výstupní klauzuli ve smlouvě, která však vypršela v polovině ledna. Slavia nyní bude podle médií za nejlepšího hráče minulé sezony české ligy požadovat více.

Server iDNES.cz uvedl, že West Ham nabídl Slavii půl miliardy korun. Pražané by ale celou částku nedostali hned. Přes 100 milionů korun by inkasovali za jarní hostování, a pokud by se klub v Premier League zachránil, Souček by podle opce přestoupil a vynesl Slavii dalších více než 400 milionů korun.

O Součkově přestupu se spekuluje už delší dobu. V tomto přestupním období se o něj zajímal i jiný anglický klub Brighton či Monako.

Podle všeho záleží nyní na Součkovi. Trenér Jindřich Trpišovský o víkendu prohlásil, že Slavia hráči v přestupu bránit nebude. Tvrdík na twitteru napsal, že by si Souček rekordní přestup zasloužil. Jasno musí být do pátku, kdy končí přestupní termín.

Londýnský West Ham patří k tradičním anglickým klubům. Jeho největším úspěchem jsou triumf v Poháru vítězů pohárů z roku 1965 či tři vítězství v Anglickém poháru. V minulosti za tým hráli i Luděk Mikloško, Tomáš Řepka a Radoslav Kováč. Momentálně "Kladiváře" trénuje David Moyes, který v minulosti působil i v Manchesteru United. K nejznámějším hráčům patří Lukasz Fabiaňski, Declan Rice, Pablo Zabaleta nebo Andrij Jarmolenko.