Z tahouna odpadlík. Sánchez by mohl najít vysvobození v Interu

Bylo to dlouhé trápení. Přestup Alexise Sáncheze z Arsenalu do Manchesteru United měl znamenat další krok v jeho kariéře. Jenže místo užívání si fotbalu přišlo obrovské trápení. Nyní se objevila jiskra naděje. Vysvobodí chilského hráče angažmá v Interu?

Zprvu se jednalo o velikou slávu. Po přetáhnutí Robina van Persieho, jenž United hned rok na to vystřílel anglický titul, se v lednu 2018 stěhoval z Arsenalu na Old Trafford další kanonýr.

Fanoušci Reds byli u vytržení, naopak u Kanonýrů zavládla deprese. Jejich jasně nejlepší hráč a útočná hrozba číslo jedna opět odešla (v tu chvíli) za lepším. Neutěšilo je ani to, že na oplátku po vzoru NHL byl do klubu vyměněn Henrik Mchitarjan.

Jenže právě odchod Alexise byla možná ta nejlepší věc, co se týmu ze severu Londýna mohla přihodit. Pár dní na to totiž Arsenal oznámil příchod jiného světového snajpra - Pierrea-Emericka Aubameyanga. Gabonský střelec si na ostrovní prostředí zvykl velmi rychle a během prvních 50 zápasů nasázel úctyhodných 33 gólů. Navíc s Lacazettem tvoří jedno z nejúdernějších dvojic planety.

A Sánchez? Pro něj se vysněné angažmá v Manchesteru stalo noční můrou. V Premier League se ve zbývajících 12 zápasech sezony prosadil dvakrát, k tomu si připsal tři asistence. Následovala letní příprava s týmem a čekalo se, jak to Chilan příští ročník rozparádí.

Nestalo se. Celkem ve všech soutěžích (liga, pohár, Liga mistrů) nastoupil k 27 duelům, ve kterých se dokázal střelecky prosadit jen dvakrát. Navíc se musí zmínit, že bývalý hráč Barcelony uzavřel smlouvu na astronomických devět milionů liber ročně!

Po špatných výkonech v dresu Rudých ďáblů byl odstaven. Do základní sestavy se takřka nepodíval, sem tam odehrál pár minut jako náhradník. Vedení pouze čekalo, jestli se nenajde nápadník, který by ho Sáncheze zbavil. Ale s tak vysokým platem, který hráč pobírá, se ostatním klubům nechtělo.

Až nyní. Spoustu důvěryhodných zahraničních zdrojů přinesly informaci, že se ozval Inter Milán. Klub, jenž v létě přivedl jiného útočníka z United, Romelua Lukakua. Dle Sky Sport Italy Alexis přijal podmínky smlouvy, které mu byly nabídnuty, i když se bude muset uskromnit. Ze současných devíti milionů akceptoval pád na "pouhých" pět milionů liber ročně.

Mužstvo ze Serie A by mělo do pokladny United poslat za útočníka nízkého vzrůstu (1,68 metru) kolem dvaceti milionů liber. Reds to samozřejmě se vší spokojeností přijmou a nechají Sáncheze odejít.

Povede se mu restart kariéry? Únik z fotbalového vězení je na obzoru.